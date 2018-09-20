«تالي» تشيد بدور الدولة منصة حاضنة للابتكار

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أشادت شركة «تالي» العالمية، وهي شركة متخصصة في مجال المحاسبة الدولية وتوفير حلول الامتثال الضريبي، بدور الإمارات في انضمامها إلى قائمة حاضنات الابتكار وتكنولوجيا المستقبل الرئيسية في عالمنا المعاصر. كما أثنت الشركة على المبادرات، التي قامت بها دولة الإمارات بهدف تنويع الاقتصاد في البلاد، والتي أصبحت أيضاً نماذج عالمية يتم تطبيقها في مختلف الدول.

وتأكيداً على أهمية المبادرات الحكومية مثل «رؤية الإمارات 2021»، و«الاستراتيجية الوطنية للابتكار»، و«استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030»، و«مبادرة دبي 10X»، استعرضت شركة «تالي» مراحل التخطيط الدقيق والتفكير والدعم التي عملت عليها دولة الإمارات في رحلتها للتحول إلى حاضنة عالمية للابتكار وأحد مسرِّعات المستقبل.

وقال تيجاس جوينكا، المدير التنفيذي في شركة «تالي»: «لقد حققت الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، خطوات مستمرة في ما يتعلق بالابتكار. وفي هذا العالم الذي تتسارع فيه التغيرات، لم تكتف دولة الإمارات بتسريع وتيرة التنمية، بل قامت بتنفيذ تكنولوجيات مستقبلية تمثل نقاط تحول هامة للبلاد».

وأضاف «جوينكا»: «كان الأب المؤسس لدولة الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، يدرك دائماً الفرص التي تنشأ عن عملية دمج الابتكار، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على خطاه عبر إتاحة المشاركة للمواطنين والشركات وفئات المجتمع المحلي في المبادرات والبرامج الوطنية، التي تشجع الابتكار وتدعم اقتصاد الدولة».

كما ألقت شركة «تالي» الضوء على آلية عمل القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات وسبل التعاون بينهما، بهدف البحث عن آفاق جديدة وتطوير الابتكار.