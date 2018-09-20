المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

حلّت دولة الإمارات ضمن قائمة الدول الـ 25 الأولى المستثمرة في السندات وأذون الخزانة الأميركية واحتلت المرتبة 22 عالمياً في يوليو الماضي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية صدرت أمس وصلت حيازة الإمارات من السندات والأذون الأميركية إلى نحو 59.7 مليار دولار في يوليو الماضي بزيادة 0.2% على أساس شهري مقارنة بنحو 59.6 مليون دولار في يونيو وبانخفاض على أساس سنوي 0.3% مقارنة بنحو 59.9 مليار دولار في يوليو 2017. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية على صعيد دول الخليج الأكثر حيازة للسندات الأميركية، حيث جاءت السعودية في الصدارة بنحو 166.8 مليار دولار.