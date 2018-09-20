لائحة جزاءات جديدة في «دبي المالي»

المصدر: Ⅶدبي ـ عمرو عادل

أعلن سوق دبي المالي أمس ضوابط الجزاءات الخاصة بمخالفة الأنظمة واللوائح في السوق التي تسري على الشركات العاملة في الأوراق المالية أو المدرجة وأي من موظفيها. تضمنت الضوابط 5 مواد رئيسية أبرزها أنه في حال الإفصاح عن أسماء العملاء أو الإدلاء بأية بيانات عن أوامرهم يتم توقيع عقوبة أوّلية على الشركة المدرجة بدفع 100 ألف درهم وإيقاف عن التداول حال تكرار المخالفة. كما تتضمن المخالفات الامتناع عن تنفيذ أية أوامر للعملاء دون سبب أو مبرر والتي تستوجب إنذاراً في الجزاء الأول وفي حال التكرار يتم تطبيق غرامة على شركات الوساطة تصل إلى 20 ألف درهم.