أسبوع دامٍ للأسهم المصرية بخسارة 74 مليار جنيه

المصدر: القاهرة - رويترز

هوت الأسهم المصرية أمس، لتتفاقم خسائرها التي بلغت نحو 74 مليار جنيه (4.12 مليارات دولار) من قيمتها السوقية خلال أسبوع دامٍ، وسط حالة من الفزع، دفعت صغار المستثمرين لبيع أسهمهم، مواكبين اتجاه المؤسسات المصرية، وفي مقابل مشتريات من المستثمرين الأجانب.

وهوى المؤشر الرئيس للسوق نحو 8.9 % في أسبوع، وحوالي 3.79 % أمس، ليصل إلى 14098 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2017، وفقدت الأسهم نحو 29.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية في معاملات اليوم فقط.

وأوقفت بورصة مصر التداول يوم الأربعاء على نحو 107 أسهم لمدة ربع ساعة، بعد تراجعها أكثر من خمسة في المئة، وذلك من إجمالي 182 سهماً جرى تداولها يوم الأربعاء.

وعزت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية، الهبوط الحاد إلى «الشح الشديد في السيولة بالسوق، وتخوّف المستثمرين من أزمة الأسواق الناشئة». ويواجه عدد من دول الأسواق الناشئة، أزمات مالية، وسط تعثر لعملاتها المحلية مقابل الدولار الأميركي، ما دفع بعضها لرفع الفائدة بنسب مرتفعة للغاية، في محاولة لاستبقاء المستثمرين الأجانب.