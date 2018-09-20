«إيميريكو» تكشف عن تقنيات مصرفية رقمية جديدة

المصدر: دبي - البيان

كشفت «إيميريكو»، الشركة المتخصصة عالمياً في تكنولوجيا الخدمات المصرفية والتجزئة، عن حلولها الرقمية المتقدمة التي من شأنها رفع الكفاءة التشغيلية ومعايير خدمة العملاء لدى المؤسسات المالية والمصرفية، وذلك في إطار الدورة الثامنة من قمة الابتكار المصرفي في الشرق الأوسط، والتي اختتمت أعمالها أول من أمس في دبي.

وقال فرانسيس لاي، الرئيس التنفيذي لـ «إيميريكو»: «في ظل ما يشهده القطاع من تحولات رقمية دائمة، من الأهمية بمكان أن تعتمد البنوك هيكليات أكثر مرونة وذكاء تساعدها في الحفاظ على تنافسيتها فيما تنتقل من الخدمات التقليدية إلى الرقمية، مع جعل العملاء محور التركيز الرئيسي بهدف بلوغ هذه الغاية. ولا بد من إنشاء بنية تحتية رقمية راسخة الأسس باستخدام الحلول التي تدعم البنوك في تعزيز كفاءتها التشغيلية وترشيد استهلاك الموارد والحد من التكاليف، إذ سيساعد ذلك البنوك في التركيز على تقديم تجارب أفضل للعملاء في العصر الرقمي».

وتتضمن الحلول التي تعتزم الشركة استعراضها كلاً من V3 Cockpit Smart VTM وV3 Mobility، حيث يجمع V3 Cockpit Smart VTM بين مزايا الصرافات الآلية التقليدية مثل سحب وإيداع الأموال من جهة، والخدمات المباشرة.