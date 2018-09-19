الإمارات تشارك في اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية بالأردن

المصدر: عمان - وام

شارك مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، في الدورة الـ42 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي انعقدت في الأردن.

وأكد الدكتور عمر الرزاز، رئيس الوزراء الأردني، خلال الاجتماع الذي حضره فيصل أحمد آل مالك المستشار بسفارة الدولة في عمّان، أن البنوك المركزية العربية مؤهلة لتلعب دوراً مهماً في الحد من المخاطر الاقتصادية الداخلية والخارجية، مشيداً بما حققته السلطات النقدية العربية من تقدم ملحوظ في مواكبة التطورات المصرفية والمالية العالمية. وأشار الدكتور محمد منصور زمام، محافظ البنك المركزي اليمني رئيس الدورة الحالية للمجلس، إلى أنه «ورغم التعافي الذي شهده الاقتصاد العالمي العام الماضي، فإن النمو طويل الأجل يواجه مخاطر نظراً لتباطؤ معدلات نمو الإنفاق الرأسمالي والإنتاجي».