«الشارقة الإسلامي» يدعم طالبات الجامعة للمساهمة في الأجندة الوطنية

المصدر: الشارقة ـ البيان

شارك مصرف الشارقة الإسلامي مُؤخراً، في حفل استقبال الطالبات المستجدات بجامعة الشارقة، لمشاركتهن فرحة التحاقهن بالجامعة والبدء بالعام الأكاديمي الجديد، وبمشاركة مديرة فرع الجامعة قامت مجموعة من موظفات المصرف بتقديم عرض حول الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها القطاع المصرفي بشكل عام في الدولة، وتناول العرض التقديمي التأكيد على سعي المصرف لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المساهمة في دعم طالبات جامعة الشارقة للمساهمة بشكل واضح في الأجندة الوطنية في بند (نظام تعليمي رفيع المستوى) وبند (اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار).

وحضر الحفل الذي شاركت فيه نحو 1000 طالبة من مختلف الكليات، الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة والدكتورة سلامة الرحومي عميد شؤون الطالبات بجامعة الشارقة وعدد من الإداريين والأكاديميين.