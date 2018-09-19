«الإمارات دبي الوطني» و «إعمار» يطلقان بطاقة «يو»

المصدر: Ⅶدبي –وائل اللبابيدي

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، بالتعاون مع شركة «إعمار»، وشركة «فيزا» العالمية بطاقة الائتمان «يو U»، التي تقدم للأعضاء أكبر برنامج ولاء في الشرق الأوسط يتضمن باقة استثنائية من المزايا الفريدة، وغير المسبوقة.

حيث تأتي البطاقة الائتمانية الجديدة لتتيح للعملاء فرصة كسب واستبدال نقاط «U بوينتس» في 1500 وجهة من الفنادق والمطاعم والمرافق الترفيهية التابعة لكل من «مجموعة إعمار للضيافة» و«إعمار للترفيه» والمتاجر المتواجدة في وجهات «إعمار مولز» بالإضافة إلى «دبي أوبرا» ومجموعة مختارة من مراكز التسوق في المجمعات السكنية التابعة لشركة «إعمار».

حصة سوقية

وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني -الذي تصل حصته في سوق الإنفاق عبر بطاقات الائتمان في الإمارات إلى حوالي 30%- خلال حفل إطلاق البطاقة: «يسعدنا في بنك الإمارات دبي الوطني، الرائد على مستوى السوق في مجال بطاقات المدفوعات، أن نتعاون مجدداً مع شركة إعمار الرائدة في قطاع الضيافة وأساليب الحياة العصرية على مستوى الإمارات، لنقدم لعملائنا منتجاً لا يضاهى من حيث قيمته المتميزة ونطاقه الواسع.

فبالإضافة إلى إمكانية كسب النقاط واستبدالها بكل سهولة لدى 55 وجهة مختلفة، تأتي بطاقتنا الجديدة لتوفر مجموعة واسعة من تجارب أنماط الحياة عبر أربعة جوانب رئيسية هي التسوق، والإقامة الفندقية، والمطاعم والمقاهي، والترفيه، لتكون بذلك بطاقة استثنائية بكل معنى الكلمة وتتيح لعملائنا التمتع بكافة الخيارات المتنوعة التي توفرها مدينة دبي».

التزام

وقال جمال ماجد بن ثنية نائب رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «نعمل دائماً انطلاقاً من التزامنا بتحقيق قيمة مضافة لعملائنا، ونجح برنامج «U من إعمار» في ترسيخ موقعه كأحد أفضل برامج الولاء وأكثرها تميزاً، بفضل سهولة استخدامه والاستفادة من مزاياه المتنوعة.

وتمت إضافة العديد من التجارب الاستثنائية إلى البرنامج منذ إطلاقه، وتأتي الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني لتثري تجارب الحياة العصرية التي يوفرها «U من إعمار» لحاملي البطاقات الجديدة، الأمر الذي نثق بأنه سيشكل أيضاً في الوقت ذاته رافداً لنمو قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والترفيه في دبي».

مزايا

وعلاوة على العضوية المجانية في برنامج «U من إعمار»، توفر بطاقة إينفنيت مكافآت تصل حتى 15 نقطة «U بوينتس» لقاء كل 100 درهم ينفقها العملاء في أي متجر، و75 نقطة «U بوينتس» لقاء كل 100 درهم ينفقونها في وجهات «إعمار» المنضوية تحت «إعمار مولز»: دبي مول ودبي مارينا مول؛ و«مجموعة إعمار للضيافة»: العنوان للفنادق والمنتجعات، روڤ للفنادق؛ و«مجموعة إعمار للترفيه»: ريل سينما، ودبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية.

كما سيتمتع حاملو البطاقات بمجموعة من المزايا الخاصة وعروض «اشتر واحدة واحصل على واحدة مجاناً» في ريل سينما، وخصماً بنسبة 30% في مطاعم ومقاهي «العنوان للفنادق والمنتجعات»، و«فيدا للفنادق والمنتجعات»، و«روڤ للفنادق»، وخصماً بنسبة 30 بالمئة في وجهات «إعمار للترفيه» التي تضم كيدزانيا، ودبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، وفيرتشوال رياليتي بارك، وحلبة دبي للتزلج، والكثير من الخيارات الأخرى.

وتشمل قائمة المزايا التي توفرها البطاقات الدخول إلى أكثر من 850 صالة مطار حول العالم، وخدمات الكونسيرج المحلية مجاناً، وخدمة النقل إلى المطارات في الإمارات وجولات مجانية لرياضة الجولف ودخول مجاني لملاعب محددة في الإمارات وتأمين مجاني ومتعدد الرحلات على السفر.

وقال مارشيلو باريكوردي، مدير عام «فيزا» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نفخر بتعاوننا مع اثنتين من كبرى العلامات الرائدة على مستوى المنطقة لإطلاق بطاقة الائتمان «U من إعمار وبنك الإمارات دبي الوطني»، وتمكين العملاء في الإمارات من التمتع بمجموعة غير مسبوقة من المزايا والخدمات. وكلنا ثقة بأن هذا المنتج المتميز سيسهم في إثراء أنماط حياة حاملي البطاقات في قطاعات التجزئة والترفيه نحو آفاق جديدة».

3 فئات

تتوفر البطاقة ضمن ثلاث فئات هي: إينفينيت، وسيغنتشر، وفاميلي، برسوم اشتراك 2500 درهم و500 درهم ومجاناً مدى الحياة على التوالي، وبشرط دخل شهري بقيمة 35 ألف درهم و15 ألف درهم و5 آلاف درهم على التوالي، ولدى تقدمهم بطلب الحصول على البطاقة، سيتمكن العملاء من الاستفادة من العرض الترويجي الذي يمنحهم ما يصل إلى 25 ألف نقطة «U بوينتس» تعادل قيمتها 2500 درهم. كما تعد النقاط صالحة للاستبدال طالما بقيت بطاقات الائتمان صالحة للدفع.