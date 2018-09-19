مشتريات أجنبية تُقلص تراجعات الأسهم والسيولة دون 500 مليون

المصدر: Ⅶ أبوظبي -رامي سميح

نجحت أسواق الأسهم المحلية في تقليص وتيرة تراجعاتها بختام تعاملات أمس مدعومة بعمليات شراء أجنبية عززت من أداء المؤشرات الرئيسية، وسط تباين في أداء الأسهم القيادية وعودة السيولة للانخفاض دون 500 مليون درهم.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.33% أو ما يعادل 9.15 نقاط ليغلق عند 2742.98 نقطة مع تراجع قطاعات العقار والتأمين والنقل والاستثمار والبنوك والسلع والخدمات، فيما فقد سوق أبوظبي نحو 6.5 نقاط أو ما نسبته 0.13% ليصل إلى 4876.39 نقطة بضغط من تراجع أسهم البنوك والعقار والطاقة والخدمات.

وبلغت السيولة الإجمالية في السوقين نحو 411.2 مليون درهم، موزعة بواقع 241 مليوناً في دبي، و170.2 مليوناً في أبوظبي، فيما جرى تداول 328 مليون سهم، منها 268 مليوناً في دبي، و60 مليوناً في أبوظبي عبر تنفيذ 4968 صفقة.

العقار

وجاء تراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع العقار هامشياً بنسبة 0.07% بضغط هبوط «أرابتك» 0.57% و«داماك» 0.49% و«إعمار مولز» 1.62% و«الاتحاد العقارية» 0.72%، في مقابل ارتفاع «دريك آند سكل» 1.24% و«إعمار للتطوير» 0.39%، كما انخفض قطاع الاستثمار بنسبة 0.9% بعد نزول سهم «دبي للاستثمار» 0.52% و«سوق دبي المالي» 2.46% و«شعاع كابيتال» 0.93%.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.16% متأثراً بتراجع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 1.12%، فيما قلص «دبي الإسلامي» الخسائر بعد صعوده بنسبة 0.97%، وتراجع قطاع النقل بنسبة 2.94% مع تراجع «أرامكس» 4.24% و«العربية للطيران» 0.92% و«الخليج للملاحة» 4.12%.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على التداولات في سوق دبي بنحو 56 مليون درهم، ثم سهم «دريك آند سكل» بسيولة بقيمة 37.4 مليون درهم، تلاه سهم «ديار» بتداولات 32 مليون درهم. وتصدر سهم «ديار» الرابحين بنسبة 5.44% إلى 0.44 درهم، فيما سجل سهم «أرامكس» أكبر هبوط بنسبة 4.24% ليغلق عند 4.07 دراهم.

البنوك

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك هامشياً مع انخفاض «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 3.25%، في مقابل استقرار سهم «أبوظبي الأول» و«ارتفاع أبوظبي التجاري» 1.15%.

وهبط قطاع العقار بنسبة 1.17% مع تراجع «الدار» 1.65%، مقابل ارتفاع «إشراق» 1.23%. ونزل قطاع الطاقة بنسبة 0.72% مع انخفاض «دانة غاز» 0.88% و«أدنوك للتوزيع» 0.83%، فيما استقر قطاع الاتصالات دون تغيير مع ثبات سهم «اتصالات». وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي مستقطباً نحو 55 مليون درهم، تلاه سهم «الدار العقارية» بسيولة بقيمة 27.24 مليون درهم، ثم «حقوق اكتتاب» أبوظبي الإسلامي بتداولات قيمتها 21.3 مليون درهم، لتستقر عند 1.35 درهم. وكان سهم «جلفار» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.5% ليغلق عند 2.15 درهم، فيما كان سهم «الجرافات البحرية» أكبر الخاسرين بنسبة 6.86% إلى 2.85 درهم.

الأجانب

ومالت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار بلغ 15.65 مليون درهم، منها 14.85 مليون درهم للأجانب، و800 ألف درهم للعرب، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار بلغ 15.65 مليون درهم، منها 7.4 ملايين درهم للخليجيين، و8.26 ملايين درهم للمواطنين. وذهبت تداولات المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو البيع بصافي استثمار بلغ 11.46 مليون درهم محصلة بيع، منها 6.57 ملايين درهم في أبوظبي، و5.9 ملايين درهم في دبي، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 11.46 مليون درهم، منها 6.57 ملايين درهم في أبوظبي، و5.9 ملايين درهم في دبي.

ناسداك دبي

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنحو 3.71 نقاط أو ما نسبته 0.12% ليغلق عند 3204.85 نقاط بعد تداول 196.14 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون درهم من خلال 116 عملية. وفى سوق العقود المستقبلية جرى التداول على 600 عقد لبنك «أبوظبي الأول» بقيمة 852.7 ألف درهم لتنخفض هامشياً بنسبة 0.01%.

حظر

نوهت هيئة الأوراق المالية والسلع إلى أن إجراء المطلعين بالشركة المدرجة تداولات خلال فترة الحظر الخاصة بالإفصاح عن البيانات المالية للشركة المدرجة، قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية، يعد من الأخطاء التي تؤخذ على المستثمر.

Ⅶإفصاحات

Ⅶناقش مجلس إدارة شركة عُمان للتأمين خلال اجتماعه الإثنين الماضي الأعمال العامة والمصادقة على البيانات للربع الثاني لعام 2018.

Ⅶ أعلن كل من بنك الإثمار التابع لشركة الإثمار القابضة المدرجة ببورصتي دبي والبحرين، وشركة إيزي للخدمات المالية عن خطط لإطلاق أول شبكة دفع بالبصمة بالمنطقة، وستوفر للعملاء طريقة جديدة أكثر كفاءة لإنجاز معاملاتهم المالية.

Ⅶ يعقد مجلس إدارة «بنك أبوظبي التجاري» اجتماعاً الأحد المقبل لمناقشة بعض الأمور العامة التي لن تؤثر على سعر السهم.

Ⅶ أعلنت المؤسسة «الوطنية للسياحة والفنادق» تعيين هاني محمود فرج رئيساً تنفيذياً على أن يباشر عمله اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، كما كشفت المؤسسة عن بيع 100% من حصتها في شركة «سكاي لاين للسفر والسياحة» مقابل مبلغ 150 ألف درهم، وذلك بعد الحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية.