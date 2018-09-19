غرفة عجمان تنظم ورشة حول «بلوك تشين» بالتعاون مع سوق أبوظبي

المصدر: عجمان ــ البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، ورشة تعريفية حول «بلوك تشين» ودوره في تداول المعلومات وغيرها من العمليات بين كافة الأطراف المرتبطة ضمن نطاق آمن وسريع يتغلب على البعد الجغرافي في أوقات قياسية، وذلك بحضور عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان وموظفي الغرفة.

قدم الورشة في مقر غرفة عجمان، عبدالله النعيمي رئيس أول إدارة العمليات والرقابة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناصر محمد الجسمي ضابط أول رقابة، حيث تناولت الورشة أهمية «بلوك تشين» والذي يُعتبر شبكة غير مركزية آمنة يتم من خلالها تنفيذ التعاملات والتداولات المرتبطة بالوثائق الحكومية والأسهم والمنتجات المالية والعقود التجارية على اختلاف أنواعها، إضافة إلى العملات الرقمية بسرعة وأمان وفعالية ضمن أطراف الشبكة والمشاركين فيها.

وتم استعراض أصل فكرة «بلوك تشين» وتاريخها وكيفية تطور مفهومها ليصبح تطبيقاً تتبناه كبرى الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لما يتميز به نظام «بلوك تشين» من سرعة وكفاءة ودقة وأمان يسمح بحصول معاملات بين المستخدمين دون الحاجة إلى تدخل أنظمة التداول المركزية. وهي في ذلك تضمن قوائم قادرة على مقاومة التلاعب في سجلات البيانات، وتتيح التبادل الآمن للأسهم وحقوق الوصول للبيانات بدون الحاجة لوسيط أو نظام تسجيل مركزي. وبذلك فإن «بلوك تشين» يعمل على هيئة نظام سجل إلكتروني لمعالجة الصفقات وتدوينها، بما يتيح لكل الأطراف تتبع المعلومات عبر شبكة آمنة لا تستدعي مؤسسات وسيطة.