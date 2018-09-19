سوق دبي المالي يصدر ضوابط إدراج وتداول صناديق الاستثمار العقاري REITs

المصدر: دبي - البيان

أعلن سوق دبي المالي أمس، عن إصدار الضوابط الخاصة بإدراج وتداول وحدات صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري REITs، وذلك عقب الانتهاء من إنجازها وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ومن ثم اعتمادها من قِبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

ويستعد السوق حالياً لإطلاق منصة تداول صناديق الاستثمار العقاري REITs، وإدراج أول صندوق للاستثمار العقاري خلال الشهور القليلة المقبلة، بما يمثل إضافة مهمة إلى قائمة الأدوات المالية المتداولة في السوق.

وقال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في السوق، إن إصدار القواعد المنظمة لإدراج وتداول وحدات صناديق الاستثمار العقاري رسمياً يتوج جهود السوق في هذا الصدد، حيث تم بذلك إنجاز الاستعدادات لتنفيذ هذه الخطوة النوعية في إطار استراتيجية السوق 2021 الرامية إلى تنويع المنتجات وتوفير فرص استثمارية جديدة بما يخدم مصالح كافة المتعاملين من شركات مصدرة للأوراق المالية ومستثمرين، مشيراً إلى أن السوق يجري حالياً مناقشات وصلت إلى مراحل متقدمة مع إحدى الشركات المحتمل قيامها بإدراج صندوق للاستثمار العقاري في السوق بمجرد حصول الصندوق على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتجدر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي وقع مؤخراً مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لفتح آفاق سوق المال أمام الشركات العقارية بوجه عام وصناديق الاستثمار العقاري REITs على وجه الخصوص من خلال تسهيل إدراج فئات الأصول المتعلقة بالعقارات.

ووفر السوق من خلال موقعه فرصة الاطلاع على القواعد التنظيمية الخاصة بإدراج وتداول وحدات صناديق الاستثمار العقاري، https:/‏‏‏/‏‏‏www.dfm.ae/‏‏‏ar/‏‏‏regulations/‏‏‏market-rules

وأصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم للسهم في اكتتاب أولي في 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم.