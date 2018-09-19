«أبوظبي الإسلامي» يسعى لزيادة الإقراض بعد رفع رأس المال

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان، رويترز

توقع خميس بوهارون الشامسي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي نمو القروض في 2018 بعد زيادة رأس المال، وذلك في الوقت الذي تتباطأ فيه وتيرة نمو الأرباح بينما يكابد البنك تحديات في الاقتصاد.

وقال الشامسي، إن أكبر بنك إسلامي في أبوظبي يتوقع زيادة أرباح 2018 في خانة الآحاد بالمقارنة مع نمو 18% في 2017.

وصرح، «لا يمكن أن نحافظ على (معدل النمو) ذاته هذا العام. مع رفع رأس المال سننمي الميزانية، فيمكن أن نقرض أكثر». ويتوقع البنك نمو القروض بما يصل إلى 5% هذا العام مقارنة مع انخفاض بنسبة 2% في 2017. وقال الشامسي، إن البنك يدرس زيادة أخرى لرأس المال في 2019. وأضاف، إن البنك ينظر في إقراض قطاعات أعمال جديدة.

حقوق الأولوية

وأعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، أنه بإمكان مساهميه بدء تداول حقوق الأولوية التي تم تخصيصها لهم في إطار إصدار أسهم زيادة رأس مال المصرف، من خلال «سوق أبوظبي للأوراق المالية» خلال الفترة من 18 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر 2018، تحت الرمز «ADIBRI18».

وخلال فترة التداول، يمكن للمساهمين المسجلين الذين لا يرغبون في استخدام جميع حقوق الأولوية المتاحة لديهم والاكتتاب من خلالها في الأسهم الجديدة، بيع هذه الحقوق لمستثمرين آخرين. ويتم تحديد سعر حق الأولوية عند بدء التداول بناءً على آلية العرض والطلب في السوق. ويمكن للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على حقوق أكثر شراء حقوق الأولوية خلال موعد أقصاه 2 أكتوبر 2018، علماً أن فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة تبدأ اعتباراً من 25 سبتمبر وتنتهي في 9 أكتوبر 2018.

ويمنح حق الأولوية لحامله أحقية الاكتتاب بسهم واحد جديد بسعر إصدار يبلغ 2.16 درهم للسهم الواحد، وهي عبارة عن القيمة الاسمية للسهم الواحد والبالغة درهم واحد، بالإضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 1.16 درهم للسهم الواحد، ما يمثل خصماً بنسبة 45٪ على سعر تداول سهم المصرف في السوق؛ بحسب سعر الإغلاق بنهاية يوم التداول الموافق 25 يوليو 2018. ويستهدف المصرف من خلال هذا الاكتتاب زيادة رأس المال المُصدَّر والمدفوع من 3.168 مليارات درهم إلى 3.632 مليارات درهم.

ويمكن للمساهمين من عملاء المصرف الاستفادة من خيار الاكتتاب عن طريق تطبيقه الخاص للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية، أو عبر منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو من خلال أحد الفروع المُشارِكة والمعلن عنها لاستلام طلبات الاكتتاب في جميع أنحاء الدولة.