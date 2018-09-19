«أبوظبي العالمي» يوقع اتفاقيات مع «دو» وبوابة المقطع لتطوير الحلول

المصدر: Ⅶأبوطبي - البيان

وقع سوق أبوظبي العالمي مذكرتي تفاهم مع «دو»، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وبوابة المقطع، إحدى الشركات التابعة لموانئ أبوظبي.

وأعلنت «دو»، أن مذكرة التفاهم لدعم وتعزيز أجندة التحول الرقمي.

وسيعمل الجانبان بموجب هذه الشراكة على ابتكار حلول جديدة تساهم في تطوير منظومة الخدمات التي يقدمها سوق أبوظبي العالمي إضافة إلى تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وقّع مذكرة التفاهم كل من خالد السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي وعثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بحضور معالي أحمد الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومحمد الحسيني رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

وتحدد مذكرة التفاهم الإطار الرسمي للعمل بين «دو» وسوق أبوظبي العالمي في مجالات تطوير تقنيات البنية التحتية والمنصات المبتكرة وفرص الأعمال الجديدة والخدمات الرقمية والمشاريع التجريبية وغيرها من آفاق التعاون المشترك.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «نسعى في دو إلى مواصلة نهجنا القائم على تعزيز شراكاتنا مع مختلف الجهات عبر القطاعين العام والخاص لجعل التحول الرقمي واقعاً ملموساً في دولة الإمارات بالاعتماد على قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

وقال خالد السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي: «يسعدنا التعاون من جديد مع دو لاستعراض ومراجعة المبادرات التحويلية التي تقدم حلولاً حسب الطلب، وخدمات مبتكرة لتحسين خدمة سوق أبوظبي العالمي، ومجتمع أعمالها وكياناتها على جزيرة المارية». كما وقعت بوابة المقطع، إحدى الشركات التابعة لموانئ أبوظبي، مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي العالمي لتعزيز التعاون في مشاريع الابتكار والتقنية ونقل المعرفة.

وقالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي لبوابة المقطع: «تعود هذه الاتفاقية مع سوق أبوظبي العالمي بمنافع إيجابية، حيث سنعمل معاً على توحيد الخبرات والمعرفة من أجل تقديم الدعم لرواد الأعمال والمبتكرين وتحفيزهم على دراسة وتطوير التقنيات الناشئة والحلول المبتكرة والمساهمة بالتالي في تعزيز التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات».