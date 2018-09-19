المصدر: Ⅶأبوظبي - عبد الحي محمد

قفزت الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي في الإمارات 35.5% خلال الـ 8 أشهر الأولى إلى 278 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من2017 مسجلةً أعلى مستوياتها.

وكشفت إحصائيات أصدرها المصرف المركزي، أمس، عن أن الودائع الحكومية تجاوزت في أغسطس الماضي المستوى التاريخي الذي سجّلته في يوليو الذي سبقه بنحو 24.3 مليار درهم جديدة.

وأكد خبراء، أن الارتفاع المتواصل للودائع الحكومية مؤشر مهم على قوة الملاءة المالية الحكومية، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل قطاعات الأعمال والنشاطات الاقتصادية في السوق المحلية.

وكشفت الإحصائيات عن ارتفاع الودائع شبه النقدية، والتي تشمل (الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية) 38.5 مليار درهم بنمو 5.1% خلال أول 8 أشهر إلى 790.8 مليار درهم مقارنة مع 752.3 ملياراً نهاية أغسطس 2017.