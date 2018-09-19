«الإسلامي للتنمية» يعطي سعراً استرشادياً لصكوك دولارية جديدة

المصدر: دبي - رويترز

أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار صكوك مزمع لصالح البنك الإسلامي للتنمية، أن البنك الذي مقره جدة حدد السعر الاسترشادي الأولي للإصدار الدولاري البالغة مدته خمس سنوات عند 30 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

الإسلامي للتنمية مُصدر منتظم للصكوك الدولية التي يستخدم حصيلتها لتمويل أعماله والنهوض بسوق السندات الإسلامية العالمية عن طريق بناء منحنى عائد عالي السيولة.

وسيكون الإصدار المتوقع تسعيره اليوم الأربعاء بالحجم القياسي، مما يعني عادة ما لا يقل عن 500 مليون دولار.

يقود العملية بنوك سي.آي.ام.بي وسيتي وبنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الدولي واتش.اس.بي.سي وال.بي.بي.دبليو وناتكسيس وبنك ستاندرد تشارترد.