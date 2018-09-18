«ستارتر» بوابة الرواد لدعم المشروعات الناشئة

المصدر: Ⅶأبوظبي - رفيف الخليل

كشف ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي خلال فعاليات قمة «فينتيك أبوظبي» للدورة الثانية عن مبادرة رخصة «ستارتر» الرامية لدعم الشركات والمشروعات الناشئة، في قطاعات مفتوحة ومتنوعة، إضافة إلى مساعدة شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وتزويدها بالأدوات وجوانب المعرفة الاستراتيجية التي تمكنها من التعامل مع المتطلبات العملية لممارسة الأعمال. وقال المهيري في حديث خاص لـ«البيان:»منذ أسبوعين وصلنا لأكثر من 100 استفسار حول هذه الرخص، وتم إصدار نحو 10 منها، ضمن بيئة قانونية تتناسب مع متطلبات سوق أبوظبي العالمي.

وأوضح أن هذه الرخص تصدر بسعر متوسط يبلغ 700 دولار، كما تمنح الرخصة للشركة الحق بإصدار 4 تأشيرات للإقامة.

وبين الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي أن هذا البرنامج

يدعم كل القطاعات الحيوية بما يتناسب والخطة الوطنية الاستراتيجية في مجال الابتكار، موضحاً أن خطة سوق أبوظبي العالمي تستهدف التعاون مع قطاع الخدمات المساندة الموجودة في الإمارة، ومنها شركات قانونية ومحاسبية وغيرها لتسهيل مرونة الاستثمار لرواد الأعمال.