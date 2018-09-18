528 مليون درهم حجم السيولة في أسواق الأسهم

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسواق المحلية في ختام تعاملات أمس وسط عمليات جني أرباح نالت من أسهم البنوك والاتصالات في أبوظبي وضغوط بيعية استهدفت أسهم العقار والاستثمار في دبي، فيما تحسنت السيولة نسبياً مع تخطيها حاجز 500 مليون درهم.

وهبط مؤشر سوق دبي بنسبة 0.79% ليغلق عند 2752.13 نقطة، مع نزول أسهم شركات العقار والإستثمار والبنوك والنقل، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنحو 1.67% إلى مستوى 4882.84 نقطة، بضغط انخفاض أسهم شركات البنوك والإستثمار والعقار والإتصالات والطاقة.

وارتفعت السيولة الإجمالية للسوقين إلى 528.74 مليون درهم، موزعة بواقع 202.24 مليون في دبي، و326.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 256.87 مليون سهم، منها 163.94 مليون سهم في دبي، و 92.93 مليون سهم في أبوظبي، وذلك من خلال 3653 صفقة.

وقال عصام قصابية، محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن تراجع الأسواق المحلية جاء على الرغم من وجود محفزات جيدة أقرتها الحكومة لكن الأسهم لم تتفاعل معها بسبب القلق الدائر عالمياً على خلفية الحرب التجارية بين أميركا والصين.

وأضاف قصابية لــــ «البيان الاقتصادي» أن التراجع المستمر لسوق دبي يأتي بسبب ضغوط من أسهم العقارات خصوصا «دريك آند سكل» والذي يؤثر تراجعه على العديد من الأسهم الأخرى، بينما جاء هبوط سوق أبوظبي بفعل انخفاض أسهم البنوك التي تعرضت لعمليات جني أرباح بعد مكاسبها الأخيرة.

وتوقع قصابية ارتداد مؤشر أبوظبي مع عودة صعود أسهم البنوك، مشيراً إلى أن أسهم القطاع الصناعي من المتوقع أن تتلقى دعما جيداً من القرارات الحكومية الأخيرة المتمثلة في بادرة دعم قطاع الصناعة عبر تخفيض رسوم الكهرباء.

العقار

وهبط سوق دبي مع نزول قطاع العقار بنسبة 1.66% بعد هبوط «إعمار العقارية» بنسبة 1.67% و«أرابتك» 2.76% و«داماك» 2.87% و«دريك آند سكل» 0.25% و«إعمار مولز» 1.6% و«إعمار للتطوير» 0.96% و«الإتحاد العقارية» 1.43%.

كما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.4% مع هبوط سهم «الإمارات دبي الوطني» 1% و«جي إف إتش» 1.46% و«مصرف عجمان» 2.4% و«أملاك للتمويل» 0.47%، بينما ارتفع سهم «دبي الإسلامي» 0.19%.

ونزل قطاع الإستثمار 0.9% مع هبوط «دبي للإستثمار» 0.52% و«سوق دبي المالي» 2.71%، فيما هبط قطاع النقل بنسبة هامشية مع تراجع «العربية للطيران» 1.12% و«الخليج للملاحة» 0.2%.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على التداولات في سوق دبي بنحو 46 مليون درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 30 مليون درهم، ثم سهم «سلامة للتأمين» مستقطباً نحو 21.3 مليون درهم. وكان سهم «أمانات» الأكثر ارتفاعاً في دبي بنسبة 2.5% ليغلق عند 1.23 درهم، بينما كان سهم «تكافل الإمارات»، الأكثر هبوطاً بنسبة 5.49% ليغلق عند 1.72 درهم.

البنوك

وجاء تراجع سوق العاصمة بضغط نزول قطاع البنوك بنسبة 2.16% بفعل هبوط «أبوظبي الأول» 2.61% و«أبوظبي التجاري» 1.8% و«الإتحاد الوطني» 1.7%، إلى جانب هبوط قطاع العقار بنحو 2.3% مع نزول سهم «الدار» 2.67% و«إشراق» 0.35%.

كما هبط قطاع الإتصالات بنحو 1% مع تراجع «إتصالات» بالنسبة ذاتها، بينما انخفض قطاع الطاقة 1.23% مع نزول «دانة غاز» 1.72% و«أدنوك للتوزيع» 0.82%، فيما استقر «طاقة» دون تغيير.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» النشاط بسيولة بقيمة 150.4 مليون درهم، ثم سهم «واحة الزاوية» بسيولة بنحو 100 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة بقيمة 18.6 مليون درهم. وكان سهم «سيراميك رأس الخيمة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.36% إلى 2.34 درهم، فيما سجل سهم «البنك التجاري الدولي» التراجع الأكبر بنسبة 10% إلى 0.63 درهم.

الأجانب

مالت تعاملات المستثمرين العرب والمواطنين نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 74 مليون درهم، منها 5 ملايين درهم للعرب، و69 مليون درهم للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع بصافي استثمار 74 مليون درهم، منها 28.5 مليون درهم للمواطنين، و45.5 مليون درهم للأجانب. وتباين أداء المؤسسات حيث مالت نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 1.5 مليون درهم، فيما اتجهت نحو البيع في دبي بصافي استثمار 25 مليون درهم، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار 1.5 مليون درهم، ونحو الشراء بدبي بصافي استثمار 25 مليون درهم.

1.63 %

هبط مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنحو 53.26 نقطة أو ما نسبته 1.63% ليغلق عند 3208.56 نقطة بعد تداول 214.5 ألف سهم بقيمة 1.62 مليون دولار من خلال 90 عملية، فيما لم يشهد سوق المشتقات أي تداولات خلال جلسة أمس.

Ⅶإفصاحات

Ⅶعقد مجلس إدارة شركة «البحيرة الوطنية للتأمين» اجتماعه أمس لمناقشة نشاط الشركة وسياستها الاكتتابية على أساس نتائج النصف الأول من العام الجاري.

Ⅶ أعلن مجلس إدارة «بنك الاستثمار» تأجيل اجتماعه الذي كان مقرر انعقاده اليوم إلى الخميس الموافق 27 سبتمبر الجاري، وذلك لمناقشة أمور تتعلق بأعمال البنك.

Ⅶ يعقد مجلس إدارة «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» اجتماعه غداً لمناقشة بنود اجتماع الجمعية العمومية ومسائل إدارية أخرى.

Ⅶ يجتمع مجلس إدارة «المستثمر الوطني» في 20 سبتمبر الجاري لتعيين بديل للمرحوم أحمد محمد رحمة حميد الشامسي، نائب رئيس مجلس الإدارة السابق، ومراجعة استراتيجية الشركة وأعمالها.

Ⅶ يعقد مجلس إدارة مجموعة «سوداتل» للاتصالات المحدودة اجتماعه اليوم لإجازة واعتماد تقرير الأداء عن النصف الأول.

Ⅶ قرر مجلس إدارة «مصرف الشارقة الإسلامي» تأجيل اجتماعه إلى يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر الجاري لاستعراض موضوعات ليست ذات تأثير على سعر وحركة السهم في السوق.