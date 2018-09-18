إدراج «سيبسا» التابعة لـ«مبادلة» يصل بقيمتها إلى 10 مليارات يورو

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان ورويترز

تعتزم شركة «سيبسا» المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) بيع حصة تصل إلى نحو 25 % عبر طرح عام أولي تتوقع مصادر على صلة وثيقة بالأمر أن يصل بقيمة الشركة إلى نحو عشرة مليارات يورو (11.6 مليار دولار)، ما يجعل الطرح واحداً من أكبر إدراجات شركات النفط في عشر سنوات.

وأعلنت الشركة نيتها طرح أسهمها للاكتتاب الأولي العام في أسواق المال بإسبانيا، وذلك في كلٍ من مدريد وبرشلونة وبلباو وفالنسيا وإدراج سهم الشركة ضمن النظام المؤتمت للتسعير(AQS)، أو ما يطلق عليه «نظام الربط البيني للأسهم الإسبانية» (SIBE)، أو «تداول الأسهم» المتبع في أسواق الأوراق المالية الإسبانية.

وتحظى «سيبسا» التي تتخذ من إسبانيا مقراً لها بمكانة رائدة عالمياً كشركة بارزة في مجال الطاقة المتكاملة، وتمتلك عمليات تغطي كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال النفط والغاز (الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق والبتروكيماويات)، وبدأت مؤخراً العمل في قطاع الطاقة المتجددة لتضيف لحلول الطاقة المقدمة لعملائها على مستوى العالم، وذلك من خلال عملياتها المنتشرة في 20 دولة بخمس قارات.

وترتبط مجموعة «مبادلة» بشراكة ناجحة مع «سيبسا» لـ 30 عاماً، وذلك منذ أن كانت «مبادلة» مساهماً مباشراً عند الاستثمار الأولي في العام 1988، ومن ثم أصبحت الجهة المالكة لـ «سيبسا» بشكل كامل في عام 2011 حين استحوذت على كافة أسهمها.

وذكر مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة «مبادلة للاستثمار»، أن «سيبسا» تعد بالنسبة لمبادلة استثماراً استراتيجياً في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى كونها إحدى أهم الشركات الصناعية الوطنية الرائدة في إسبانيا.. مؤكداً أن النية بالطرح الأولي العام هو ثمرة للأداء القوي الذي حققته الشركة التي باتت تحتل موقعاً في طليعة الشركات العالمية المتخصصة بحلول الطاقة المتكاملة.

كما أكد الكعبي الذي يعد أحد أعضاء لجنة الاستثمار في «مبادلة» الالتزام بشكل تام بإنجاز عملية الطرح في أسواق المال الإسبانية باعتبارها المكان الأنسب طبيعياً واستراتيجياً لـ «سيبسا»؛ الأمر الذي سيمكّن الشركة من الوصول بشكل أوسع لأسواق رأس المال، وبالتالي دعم المرونة المالية.

ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للأسهم الحرة 25 %، ومن المنتظر أن يتم الطرح خلال الربع الأخير من العام 2018 ويخضع الاكتتاب لظروف السوق، وذلك قبل أي تخصيص زائد أو غير متوقع.

وتعد «مبادلة للاستثمار» شركة مملوكة لحكومة أبوظبي توظف استثماراتها في مناطق مختلفة من العالم؛ بهدف المساهمة في تعزيز وتنويع الاقتصاد في دولة الإمارات.

أما «سيبسا» فهي إحدى الشركات العالمية المنضوية تحت قطاع البترول والبتروكيماويات في «مبادلة»، والذي يعمل على الاستفادة من الخبرات المتميزة في مجال النفط والغاز من خلال الاستثمار في عدد من الشركات الرائدة التي تعمل على امتداد سلسلة القيمة في مجال الهيدركربونات.