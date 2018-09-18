اكتتاب لرفع رأسمال «مصرف عجمان» إلى 2.1 مليار

المصدر: Ⅶدبي ـــ البيان

أعلن مصرف عجمان، أنه سيفتح باب الاكتتاب في أسهم زيادة رأسماله بقيمة 419.67 مليون درهم من 1.68 مليار إلى 2.1 مليار عن طريق طرح 419.67 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة درهماً للسهم عن طريق حقوق الاكتتاب، اعتباراً من يوم 17 أكتوبر المقبل، وحتى 31 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن تضاف أرصدة الحقوق المستحقة للمساهمين المسجلين بقيمة حق واحد لكل 4 أسهم مملوكة في 7 أكتوبر 2018. وذكر المصرف، أمس، في نشرة الطرح، أنه يجب ألا تقل نسبة مساهمة المواطنين عن 51% من رأسمال البنك المصدر على أن يبدأ تداول حقوق الاكتتاب لدى سوق دبي في 10 أكتوبر المقبل وحتى 24 منه.

وسوف يتم تخصيص الأسهم الجديدة، في 5 نوفمبر المقبل على أن يتم رد الفائض بتاريخ أقصاه 8 نوفمبر. وبحسب نشرة الطرح، سيتم استخدام صافي عائدات الاكتتاب في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك والامتثال لمتطلبات كفاية رأس المال المطلوب من قبل البنك المركزي.