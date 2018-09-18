بنك الإثمار و«إيزي» يطلقان أول شبكة دفع بالبصمة في المنطقة

المصدر: Ⅶالمنامة - البيان

أعلن بنك الإثمار وشركة إيزي للخدمات المالية أمس، عن خطط لإطلاق أول شبكة دفع بالبصمة في المنطقة، بدعم تمكين، حيث ستوفر للعملاء طريقة جديدة أكثر كفاءة لإنجاز معاملاتهم المالية. ومع تطبيق هذه التقنية، فإن عملاء بنك الإثمار يمكنهم الاستغناء عن بطاقاتهم المصرفية لإنجاز معاملاتهم المالية عن طريق أجهزة الصراف الآلي واستخدام بصماتهم مع إدخال رقم سري خاص عوضاً عن البطاقات لإتمام المعاملات المالية المطلوبة بطريقة أسهل وأكثر أماناً. وفي المستقبل، سيتم تطوير هذه التقنية لتشمل أجهزة نقاط البيع.

وقال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحرين: «يعزز هذا التعاون بين بنك الإثمار وشركة إيزي مكانة مملكة البحرين كمركز للابتكار في المنطقة وخاصة في قطاع الخدمات المالية، وتأتي هذه الشراكة بالتماشي مع استراتيجيتنا التي تحث على ضرورة منح الأولوية للابتكارات التي تدعم خلق فرص عمل قيّمة في المملكة».

وأشاد الدكتور إبراهيم جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكين، بهذه المبادرة قائلاً: «يأتي دعم تمكين للشركات في مجال التكنولوجيا المالية كجزء من جهودنا المستمرة في دعم الشركات بمختلف مراحل نموها وتطورها، وذلك لجعل القطاع الخاص مساهما أساسيا وفعالا للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين. وكلنا إيماناً بأن كل من بنك الإثمار وشركة إيزي في المسار الصحيح، وكلنا ثقة بأن هذه المبادرة الاستراتيجية ستخلق تغييراً إيجابياً كبيراً في مملكة البحرين والأسواق المالية».

ثقة

وأعرب خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي عن ثقته بهذه الخطة قائلاً: «إن هذه الشراكة الفريدة ما هي إلا دليل على أن التكنولوجيا المالية تحقق نتائج إيجابية ملموسة وعملية، وهي تسبق مبادرات مماثلة في المنطقة وتحافظ في الوقت ذاته على سلامة التعاملات العامة وعلى صلابة النظام المالي في البحرين».

وتحدث أحمد عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار موضحاً توجه البنك في المستقبل قائلاً: «كجزء من استراتيجيتنا الرقمية، فإننا نعمل باستمرار في بنك الإثمار للاستثمار في التكنولوجيا التي توفر لعملائنا أساليب أسهل وأبسط وأكثر أماناً لإجراء معاملاتهم المالية. ونحن على علم بأن عملاءنا لديهم معرفة جيدة في استخدام التكنولوجيا ويتوقعون منا تطوير تكنولوجيا خدماتنا المصرفية ليحصلوا عليها دون مواجهة مشاكل تقنية».

تقنية

قال خالد الأهلي، الرئيس التنفيذي لشركة إيزي للخدمات المالية: «تبرز عمليات الدفع كأكبر مشغل فردي في سوق تقنية الدفع بالبصمة، وشركة إيزي هي أول شركة في المنطقة تطور حلول الدفع بالبصمة، والتي ستكون مستقبل الصناعة المالية».

وأضاف: «بصفتنا شركة بحرينية ناشئة، نحن فخورون أننا سنقدم هذا الحل للمرة الأولى على مستوى المنطقة انطلاقاً من مملكة البحرين بالتعاون مع بنك محلي مرموق.