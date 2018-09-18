سوق دبي المالي يعتمد ترخيص سيكو كصانع سوق وموفّر سيولة

المصدر: Ⅶ دبي ـ البيان

اعتمد سوق دبي المالي ترخيص «سيكو» البنك الإقليمي المتخصص في مجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية، لتوفير السيولة والعمل كصانع سوق للشركات المدرجة في السوق.

وسيساعد ذلك على خلق أسواق ثنائية الاتجاه أكثر ديناميكية من شأنها أن تعزز سيولة الشركات المدرجة في البورصة وتقدم فوائد للمستثمرين وأسهم الشركات المدرجة على حد سواء. واستند هذا الترخيص إلى مكانة سيكو البارزة باعتبارها صانع السوق الأول في بورصة البحرين منذ العام 1995.

وسيعزز هذا الترخيص من وضع سيكو كبنك رائد وطرف فاعل أساسي في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما يأتي في أعقاب اعتماد ترخيص سيكو كأول صانع سوق وموفر سيولة مُسجل من خارج الإمارات العربية المتحدة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية في الشهر الماضي.

وبصفتها صانع سوق ومزود سيولة، ستساهم سيكو، وهي أيضاً أحد المتعاملين الرئيسيين في أسواق دولة الإمارات من خلال شركتها الفرعية «سيكو للوساطة المالية» ومقرها أبوظبي، على تضييق الفارق بين الطلبات والعروض وتشجيع المزيد من التداول. وستشمل مهام سيكو تقديم طلبات وعروض للأسهم المتاحة، وتحديد الأحجام المطلوبة للشراء والبيع، وإيجاد سعر التوازن للأوراق المالية في البورصة.

وقد قام سوق دبي المالي باعتماد ترخيص سيكو وفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة التنظيمية المالية الرئيسية في الإمارات، وهي هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تنص على أن ملكية مزود السيولة يجب ألا تتجاوز 5% من أسهم الشركة المدرجة وعلى أن لمصدري الأسهم الحق في تعيين العديد من مزودي السيولة.

دعم الشركات

وقالت نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو: «نحن سعداء بحصولنا على ترخيص صانع سوق وموفر سيولة في أحد أهم أسواق المنطقة، فضلاً عن توظيف خبراتنا الواسعة في خدمة السوق. كما نتطلع إلى دعم الشركات المدرجة في البورصة على تحسين تقييم أسهمهم في السوق وجذب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة، وهو ما سيعزز من ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين».

وأضافت: خلال العقدين الماضيين، احتفظت سيكو بالصدارة في جميع أعمالها من خلال توفيرها لأفضل الحلول المالية المتطورة وتحديثها المستمر لما تقدمه من خدمات ومنتجات.

وبوصفها صانع السوق الأول في بورصة البحرين، أحدثت سيكو تأثيرا كبيرا على سيولة السوق وعززت معدل قيمة التداول اليومي في البورصة. كذلك ساعد صندوق البحرين للسيولة منذ تأسيسه بمساهمة من سيكو في يونيو 2016، على زيادة التداول بنسبة 150%.

خدمات

ومن جهته قال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي: يسعدنا الترحيب بشركة سيكو كصانع وموفر سيولة في السوق الأمر الذي يمثل إضافة مهمة لجهودنا في هذا المجال، ونتطلع إلى أن يعود ذلك بالنفع على الشركات المدرجة والمستثمرين.

لقد حرص السوق عبر تاريخه الحافل بالنجاحات على ترسيخ مكانته الرائدة بين الأسواق المالية الإقليمية عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية والتعاون مع كافة المتعاملين من أجل توفير الخدمات والآليات الداعمة لجهود تعزيز القيمة بالنسبة للشركات المدرجة والوسطاء والمستثمرين على حد سواء.

4 شركات

تضم خدمة صناعة السوق وتوفير السيولة، التي دشنها السوق في العام 2017 حالياً 4 شركات، وهي تمنح الشركات المدرجة أداة لتعزيز سيولة أسهمها وتنشيط التداول عليها وتحقيق توازن العرض والطلب عبر تكليف موفر للسيولة، أو أكثر، بتقديم هذه الخدمة ضمن اتفاقية ثنائية بين الجانبين.