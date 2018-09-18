1000 درهم غرامة يومية للتأخّر عن سداد مخالفات «الأوراق المالية»

المصدر: Ⅶأبوظبي ـــ رامي سميح

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعميماً بخصوص استيفاء الغرامات المالية التي تُفرض على المخالفين لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000م بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة.

وحددت مُهلة غايتها 30 يوماً من تاريخ استلام الإخطار بقرار الغرامة لسداد قيمتها.

وأشارت في تعميم نشر على موقعها الالكتروني إلى أنه في حال تم التظلم من قرار الهيئة، يتم وقف تنفيذ القرار الصادر بالغرامة لحين البت في التظلم، وفي حال رفض التظلم تُحدد مُهلة غايتها 7 أيام عمل من تاريخ استلام الإخطار برفض التظلم لسداد قيمة الغرامة.

وفي حال عدم الالتزام بسداد الغرامة خلال المُهلة المُحددة سيتم فرض غرامة تأخير سداد تصل إلى 1000 درهم عن كل يوم عمل تأخير وبحد أقصى لا يجاوز قيمة الغرامة المفروضة.

وأكدت الهيئة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المُخالفين عملاً بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن حال عدم الالتزام بسداد الغرامة المفروضة ابتداءً وغرامة التأخير.