«إيه 15» يبيع 76% من «تي-باي» لـ «هيليوس إنفستمنت بارتنرز»

المصدر: دبي - البيان

أعلن «إيه 15» (A15)، وهو صندوق الاستثمار التقني الذي يتّخذ من جزر كايمان مقراً له، أمس أنه أتمّ بنجاح بيع 76% من أسهم شركة «تي-باي» المملوكة للصندوق التي تعمل في قطاع التكنولوجيا المالية «الفنتك»، ويقع مقرّها في الإمارات، وذلك إلى شركة الاستثمار الخاصة الرائدة في أفريقيا، «هيليوس إنفستمنت بارتنرز» («هيليوس»). يذكر أن شركة «تي-باي» هي موفر خدمة الفوترة المباشرة عبر موفري خدمات الهواتف المحمولة «Direct Carrier Billing - DCB» الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد أصبح صندوق «إيه 15» عقب إتمام هذه الصفقة، أوّل صندوق في الشرق الأوسط وأفريقيا ينتج عن أحد استثماراته شركة تعتبر «دراجون» (Dragon) في قطاع التكنولوجيا عامة والفينتك خاصة، وهي شركة «تي-باي». و«الدراجون» هو استثمار يعيد القيمة الكاملة للصندوق عند التخارج منه. ومن خلال هذه الصفقة أعادت «تي-بي» أضعاف القيمة الكاملة لصندوق «إيه-15» لمستثمريه، الأمر الذي يعتبر حدثاً نادراً في مجال الاستثمار في التكنولوجيا العالمية والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال فادي أنطاكي، الرئيس التنفيذي في «إيه15»: «باعتبارها شركة تابعة لنا، حققّت «تي-باي» هذا المستوى من النمو الكبير مدعومة بقدرات «إيه15» المتميّزة وأسلوبها التشغيلي الفريد. ومن أساسيّات النتائج القيّمة التي نقدّمها باعتبارنا شركة تستثمر في التكنولوجيا، هو توفير أكثر من مجرد التمويل. ففرقنا التي تدير الصندوق تقدّم الدعم الاستراتيجي وتؤسّس لأفضل الممارسات في كل النشاطات الرئيسة في شركاتنا التابعة، مثل المجال القانوني والمالي والعمليات والموارد البشرية والنمو.