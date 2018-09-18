«إنفستكورب» يستحوذ على أكبر محفظة مستودعات صناعية في أميركا بـ 300 مليون دولار

المصدر: المنامة - البيان

أعلن بنك إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، الاستحواذ على أكبر محفظة مستودعات صناعية في الولايات المتحدة في تاريخ المؤسسة، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 4,5 ملايين قدم مربعة تشمل 56 عقاراً ضمن سبعة أسواق رئيسية مقابل نحو 300 مليون دولار.

وقال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإنفستكورب: «يسعدنا الإعلان عن الاستحواذ على أكبر محفظة عقارات صناعية في الولايات المتحدة منذ تأسيس إنفستكورب، مما يتيح لنا فرصة تعزيز حضورنا في هذا القطاع الذي يشهد نمواً مستمراً. وإن هذا الاستثمار يعكس التزامنا بتوسيع استثمارات المؤسسة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أهمّ ركائز استراتيجيتنا للنمو وأكبر أسواقها. وسوف نواصل توسعنا فيها كلما ظهرت فرصٌ جديدة مجزية».

ويوفر هذا الاستثمار لإنفستكورب محفظة مؤجرة بنسبة إشغال تبلغ 90 في المئة تتألف من مستودعات من الفئتين «أ» و«ب»، ومبانٍ مخصصة للصناعات الخفيفة ومبانٍ صناعية متعددة الوحدات، تغطي قطاعات التجارة الإلكترونية والتصنيع والتصميم وتجارة الجملة والخدمات الغذائية. وتم الاستحواذ على المحفظة من خلال صفقة شراء مفردة، علماً بأن أكثر من 60 في المئة من العقارات التي تضمها تتواجد في أسواق صناعية رئيسية.

وقال ريشي كابور، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«إنفستكورب»: «سيتيح هذا الاستثمار لمستثمرينا تعزيز محافظهم في قطاع العقارات الصناعية ذات الأهمية المتزايدة في الولايات المتحدة. وتستفيد هذه المحفظة من المقومات القوية في جميع الأسواق الفرعية، مدعومة بطلب متزايد لكونها تتواجد بالقرب من مراكز التجمعات السكانية الرئيسية».

ويعتبر إنفستكورب، عبر مقره في نيويورك، أحد أكبر المستثمرين في قطاع العقارات السكنية والتجارية في السوق الأميركية. ومنذ عام 1996، استحوذ إنفستكورب على أكثر من 550 عقاراً بقيمة إجمالية تزيد على 14 مليار دولار. ويستهدف إنفستكورب العقارات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة ضمن فئات المكاتب والتجزئة والمستودعات الصناعية والمباني السكنية العائلية ومرافق الضيافة في أكبر 30 منطقة في البلاد، حيث يركز بشكل خاص على الفرص الاستثمارية العقارية المنخفضة والمعتدلة المخاطر.

وتمثل صفقة الاستحواذ الأخيرة تاسع محفظة عقارات صناعية يستحوذ عليها إنفستكورب في الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ36 الماضية. وبالتالي، باتت المؤسسة تمتلك اليوم 14 مليون قدم مربعة من الأصول العقارية الصناعية في السوق الأميركية.