شركة جيمس التعليمية تعلن نتائجها المالية خلال أسابيع

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

أعلنت شركة جيمس التعليمية لإدارة المدارس في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، أنها سجلت نموا في معدل التسجيل في مدارسها بنسبة 4.3% العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان إلى بورصة ناسداك دبي إنها سوف تعلن النتائج المالية عن العام المالي الماضي خلال أسابيع. وجاء في البيان أن الشركة سجلت نموا بنسبة 03. % في الأقساط التعليمية ونموا بنسبة 10.2 % في طاقة المقاعد في مدارسها خلال العام المالي الماضي.

وذكر البيان أن الشركة سجلت 120 ألف تلميذ جديد في العام المالي الماضي، وأضافت 13600 مقعد جديد إلى مدارسها خلال الفترة المذكورة وفتحت مدرستين جديدتين في الشارقة ودبي. وتوقع البيان أن يستمر اتجاه التزايد في معدل التسجيل للطلاب الجدد وفتح مدارس جديدة خلال العام المقبل.