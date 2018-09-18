تحالف بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية

المصدر: أبوظبي - البيان

دعا أسامة آل رحمة رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتمويل المالية الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة بنوك الإمارات وشركات الصرافة إلى التحالف مع شركات التكنولوجيا المالية لتطوير خدماتها المالية، مشيرا إلى أن البنوك والشركات تواجه تحديا خطيرا بسبب نوعية عملائها في الوقت الحالي والمستقبل.

وقال أسامة آل رحمة: الشباب هم أكثر عملاء البنوك وشركات الصيرفة في الوقت الحالي وهذه الفئة لن ترضى بالخدمات التقليدية ولديها قدرات عالية جدا للولوج للتكنولوجيا بكفاءة عالية جدا، ولا بد أن تقود البنوك والصرافة تحولا نوعيا كبيرا في خدماتها للحفاظ على عملائها.

ولفت إلى أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا في تطبيقات التكنولوجيا المالية، مشيرا إلى أنها تمتلك حاليا منصة الريادة والابتكار في هذا القطاع شرق أوسطيا وعليها الحفاظ على هذه المكانة.