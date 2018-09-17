مصر تعلن تحقيق 16 كشفاً للغاز الطبيعي هذا العام

المصدر: وام

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية انه تم تحقيق 16 كشفا بالدلتا الأرضية والصحراء الغربية بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات تنمية للغاز الطبيعي.

وأوضحت الوزارة - في بيان اصدرته اليوم - ان استثمارات هذه الاكتشافات بلغت أكثر من 5.6 مليار دولار بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً على مدار هذا العام حيث بلغ إجمالي الانتاج الحالي من الغاز الطبيعي حوالي 6.6 مليار قدم مكعب يوميا.

واشارت إلى أنه جاري حالياً تلقى العروض في المزايدة العالمية للبحث عن الغاز والبترول في 16 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل والتي طرحتها الشركة في مايو الماضي ومن المقرر إغلاقها في نهاية نوفمبر 2018.