4.545 تريليونات درهم تحويلات بين البنوك في 8 أشهر

المصدر: Ⅶأبوظبي- عبد الحي محمد

بلغت قيمة التحويلات المالية التي تم تنفيذها بين بنوك الدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 4 تريليونات و545 مليار و730 مليون درهم.

وكشفت إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي أمس عن أن قيمة التحويلات المالية التي تم تنفيذها بين بنوك الدولة خلال شهر أغسطس الماضي هي الأقل بين الشهور الثمانية حيث بلغت 504 مليارات و201 مليون درهم، بينما كان شهر يوليو هو الأعلى بنحو 619 ملياراً و957 مليوناً. وشهد شهر أغسطس الماضي عطلة عيد الأضحى التي استمرت أسبوعاً. وكشفت الإحصاءات أن تحويلات الأفراد بلغت تريليونين و69 ملياراً و935 مليوناً خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2018.

وأشارت الإحصاءات إلى أن القيمة الإجمالية للشيكات التي قدمت لمقاصة الشيكات بالدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت 877 ملياراً و730 مليون درهم، تمثل قيمة 17 مليوناً و921 ألف شيك، وتراجع عدد الشيكات خلال شهر أغسطس إلى مليون و922 ألف شيك بقيمة 91 ملياراً و192 مليون درهم مقابل مليونين و344 ألف شيك بقيمة 115 مليارا و843 مليون درهم لشهر يوليو الماضي. وبلغ إجمالي قيمة الإيداعات النقدية لدى مصرف الإمارات المركزي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 160 ملياراً و931 مليون درهم.