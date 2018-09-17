سهيل المزروعي يطّلع على تسعير النفط في بورصة دبي للطاقة

المصدر: دبي- البيان

رحّبت بورصة دبي للطاقة (DME)، أول بورصةٍ دوليةٍ في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، بزيارة معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، وقام معالي الوزير بجولة داخل البورصة اطلع من خلالها على كيفية تسعير النفط في المنطقة وأهداف البورصة المحلية والإقليمية، كما شَهِد على نافذة التسعير اليومية، والتي تعتمدها حكومة عمان وحكومة دبي لتسعير النفوط، بالإضافة إلى شركة أرامكو السعودية والتي أعلنت مؤخراً عن استخدام العقد الآجل لخام عمان في إصدار الأسعار الرسمية للنفط الخام السعودي.

وقال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة: «نحن نفتخر بوجود مؤسسات كبورصة دبي للطاقة في الدولة، ونحن على يقين بأن الخبرة التي اكتسبتها البورصة خلال السنوات الماضية مفيدة جداً لتطوير أسواق التداول في الدولة. نهنئ البورصة على جميع الإنجازات التي تم تحقيقها منذ انطلاقتها وخصوصاً النجاح الأخير الذي تحقق مع إعلان أرامكو السعودية اعتماد العقد الآجل لخام عمان لتحديد أسعار النفط الخام».

وقال رائد السلامي من بورصة دبي للطاقة: «نحن نعتز بهذه الزيارة التي نعتبرها خطوة مهمة جداً في تطوير العلاقات المشتركة مع مختلف الشركات النفطية في الدولة والمنطقة بشكل عام، والتي من شأنها أيضاً تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة في مجال استكشاف أسعار النفط ومشتقاته».