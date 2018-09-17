دبي التجاري يعلن الفائزين في «سمارت كيدز» و«اربح ضعف راتبك»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلن بنك دبي التجاري أسماء الفائزين ببرنامج «سمارت كيدز» للتوفير وحملة «اربح ضعف راتبك»، وذلك للشهور مايو ويونيو ويوليو في حفل أقيم مؤخراً في مقره الرئيسي في دبي.

وقد حصل ثلاثة فائزين على قسط الرسوم المدرسية الشهرية من خلال برنامج «سمارت كيدز» للتوفير، بينما فاز ثلاثة آخرين بمبالغ نقدية تعادل ضعف راتبهم من خلال حملة «اربح ضعف راتبك». وقد تم تسليم الجوائز للفائزين من قبل أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري.

هذا وقال أميت مالهوترا مهنئاً الفائزين: «نحن سعداء لتقديم هذه الجوائز للفائزين المحظوظين. باعتبارنا أحد البنوك الرائدة في المنطقة، فإننا نتطلع دائماً إلى إضافة قيمة مميزة على معاملاتنا المصرفية، وتعزيز تجربة عملائنا المصرفية، وبناء علاقات طويلة الأمد معهم». وأضاف: «هدفنا هو تشجيع الأهل على الادخار لمساعدتهم في الاستعداد لمتطلبات تعليم أطفالهم. إن برنامج حساب «سمارت كيدز» للتوفير، مع مزاياه التنافسية كالعوائد المغرية على المدخرات، وضمان المبلغ الأساسي، إضافة إلى فرصة الفوز بالرسوم المدرسية الشهرية، هو حافز كبير للادخار وتأمين مستقبل الأطفال المالي».

وبإمكان العملاء فتح حساب «سمارت كيدز» عن طريق فتح حساب توفير وإيداع مبلغ 500 درهم شهرياً حداً أدنى للحصول على فرصة واحدة للدخول في السحب الشهري.

أما حملة «اربح ضعف راتبك» فإنها تستهدف عملاء الخدمات المصرفية لموظفي الشركات، وكل ما يحتاج إليه العملاء هو ببساطة تحويل رواتبهم إلى بنك دبي التجاري.