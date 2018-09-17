«الإمارات دبي الوطني» يوسّع شبكته في السعودية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

افتتح بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، فرعه الأول في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، موسعاً بذلك حضوره المتنامي في أرجاء المملكة بتغطيته ثلاث مناطق رئيسية عبر فروعه في الرياض وجدة والخبر.

وبينما تمضي المملكة العربية السعودية قدماً في خططها الطموحة للإصلاح الاقتصادي في إطار «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، يأتي الحضور المتنامي الذي يتمتع به بنك الإمارات دبي الوطني ليسهم بدور محوري في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين البلدين الشقيقين. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إنشاء «مجلس التنسيق السعودي الإماراتي» وإعلان البلدين مؤخراً عن إطلاق «استراتيجية العزم»، الرؤية المشتركة للتنمية الاقتصادية عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً من المقرر تنفيذها على مدار خمسة أعوام.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يجسد ترسيخ حضورنا في المملكة العربية السعودية ركيزة جوهرية في استراتيجية النمو التي ننتهجها، وذلك في إطار سعينا المتواصل لاستكشاف الفرص المتميزة التي يوفرها الاقتصاد الأكبر والأكثر حيوية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وفي الوقت الذي تقود المملكة العربية السعودية مسيرتها الطموحة نحو التحول الاقتصادي، نتطلع من جانبنا إلى مواصلة دعم المواطنين والشركات السعودية، ممن يبحثون عن شريك مصرفي موثوق».

وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد قام مؤخراً بتجديد شراكته مع برنامج «كفالة» في المملكة العربية السعودية، الذي يهدف إلى تسهيل توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

من جانبه، قال المهندس لؤي حسن عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية: تأتي شبكة فروع بنك الإمارات دبي الوطني المتنامية في المملكة العربية السعودية لتسهم في الارتقاء بمستويات الخدمات والمنتجات المبتكرة التي نوفرها للأفراد والشركات، لا سيما الباحثين عن فرص استثمارية وتجارية متميزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. ونحن على ثقة بأن خدماتنا ومنتجاتنا التي توفر أعلى مستويات القيمة استناداً إلى فلسفتنا الفريدة في «توفير تكنولوجيا بلمسة بشرية» وتمنح عملاءنا تجربة مصرفية عصرية تكملها الخدمات الاستشارية الشخصية، ستسهم في تعزيز قدرتنا على استقطاب العملاء في المملكة ومواصلة دعمنا لمسيرة نموها وأهدافها التنموية طويلة الأمد في إطار «رؤية المملكة العربية السعودية 2030».

إمكانات رقمية

يعد بنك الإمارات دبي الوطني أول بنك غير سعودي يمتلك هذه الشبكة الواسعة من الفروع في المملكة. وبالاستفادة من الإمكانات الرقمية التي يتمتع بها البنك، وشبكة امتيازاته القوية في أبرز أسواق المملكة، يقدم بنك الإمارات دبي الوطني عبر شبكة تضم ثلاثة فروع باقة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والشركات، إضافة إلى الخدمات الاستشارية المالية للشركات، والتمويل المشترك، وتمويل المشاريع عبر شركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية» ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة له.