«أبوظبي» يقترب من حاجز 5 آلاف بنشاط الأسهم القيادية

المصدر: Ⅶأبوظبي - رامي سميح

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات، أمس، في وقت غابت فيه المحفزات إلى جانب استمرار التقلبات في الأسواق الناشئة، ليرتفع سوق أبوظبي مدعوماً بنشاط ملحوظ على أسهمه القيادية مقترباً من حاجز 5 آلاف نقطة، بينما هبط سوق دبي لأدنى مستوياته منذ نهاية يناير 2016 بضغط رئيسي من أسهم «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي».

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.63% أو ما يعادل 31.3 نقطة ليغلق عند 4965.74 نقطة، بدعم ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والعقار، بينما تراجع مؤشر سوق دبي بنحو 1.27% بالغاً مستوى 2774.09 نقطة، مع تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل والخدمات والسلع والاتصالات.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 313 مليون درهم، موزعة بواقع 184.8 مليوناً في دبي، و128.3 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 200 مليون سهم، منها 167.67 مليون سهم في دبي، و32.4 مليون سهم في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 3700 صفقة.

البنوك تصعد

وجاء صعود سوق العاصمة مدعوماً بارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.73% مع صعود أسهم «أبوظبي التجاري» 1.65% و«أبوظبي الأول» 0.83% و«الاتحاد الوطني» 0.59%، إلى جانب ارتفاع قطاع الاتصالات بنسبة 1.38% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها. فيما زاد قطاع العقار هامشياً مع صعود «رأس الخيمة العقارية» 0.49% وتراجع «إشراق» 0.17%، مقابل استقرار «الدار».

في المقابل، تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.61% مع هبوط «دانة غاز» 2.52% و«أدنوك للتوزيع» 0.41% واستقرار سهم «طاقة».

وتصدر سهم «الاتحاد الوطني» النشاط في سوق العاصمة بسيولة 32 مليون درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 24.2 مليون درهم، ثم سهم «اتصالات» بسيولة بقيمة 23 مليون درهم، وكان أكبر الرابحين سهم «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» مع صعوده 2.94% ليغلق عند 7 دراهم، فيما سجل سهم «دانة غاز» أكبر نسبة هبوط بنحو 2.52% ليصل إلى 1.16 درهم.

العقار يتراجع

وهبط سوق دبي بضغط تراجع قطاع العقار بنسبة 1.65% بضغط رئيسي من انخفاض «إعمار العقارية» 3.23%، إلى جانب هبوط «دريك آند سكل» 0.49% و«أرابتك» 2.69% و«إعمار مولز» 0.53% و«ديار» 0.47%.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 1.3% مع تراجع سهم «دبي الإسلامي» 0.58% و«الإمارات دبي الوطني» 2.28%، فيما هبط قطاع الاستثمار بنحو 1% مع نزول «دبي للاستثمار» 1.03% وسهم «سوق دبي المالي» 0.72% و«شعاع كابيتال» 0.93%. وهيمن سهم «إعمار العقارية» على التداولات في سوق دبي بنحو 33.25 مليون درهم، ثم سهم «دريك آند سكل» مستقطباً نحو 32.8 مليون درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بتداولات بقيمة 29 مليون درهم. وتصدر سهم «السلام القابضة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.32% ليغلق عند 0.5 درهم، فيما كان «إعمار العقارية» الأكثر تراجعاً ليغلق عند 4.79 دراهم.

الأجانب

مالت تعاملات المستثمرين العرب والمواطنين في السوقين، أمس، نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 6 ملايين درهم، منها 4 ملايين درهم للعرب، ومليونا درهم للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع بصافي استثمار 6 ملايين درهم، منها 4 ملايين درهم للخليجيين، ومليونا درهم للأجانب.

بينما اتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار 8.5 ملايين درهم، منها 5.5 ملايين درهم في أبوظبي، و3 ملايين درهم في دبي، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار 8.5 ملايين درهم، منها 5.5 ملايين درهم في أبوظبي، و3 ملايين درهم في دبي.

ناسداك

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.1% أو ما يعادل 3.22 نقاط ليغلق مستقراً عند 3261.8 نقطة وسط تداولات على نحو 647.2 ألف سهم بقيمة 1.28 مليون دولار من خلال 53 عملية. فيما تباين أداء العقود المستقبلية، حيث ارتفعت عقود «اتصالات» بنسبة 1.36% و«داماك» بنسبة 1.4%، بينما هبطت عقود «إعمار» بنحو 3.25%.

بيانات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة أن يتولوا بأنفسهم أو من خلال وكيلهم القانوني إصدار أوامر شراء السهم وبيعها عبر الوسائل المعتمدة تفادياً لتنفيذ تداولات من دون الحصول على موافقتهم، والحرص على تعبئة كامل بيانات أوامر البيع والشراء قبل التوقيع عليها وتسليمها لشركة الوساطة، حتى لا يتم استغلالها بطريقة قد تعرّض المستثمرين لمخاطر التلاعب في الحساب.

Ⅶإفصاحات

Ⅶيجتمع مجلس إدارة سوق دبي المالي الخميس المقبل لمناقشة الأمور الاعتيادية للشركة وما يستجد من أعمال.

Ⅶتعقد شركة الإمارات للمرطبات اجتماعاً لمجلس الإدارة الأحد المقبل لمناقشة الأمور الداخلية للشركة.

Ⅶيعقد مجلس إدارة شركة «دار التمويل» اجتماعه يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 سبتمبر الجاري لمناقشة مواضيع إدارية عامة.

Ⅶناقش مجلس إدارة شركة «أسمنت رأس الخيمة» طلب «بنك الاستثمار» برفع عدد أعضاء مجلس الإدارة بواقع (2) وتعديل النظام الأساسي للشركة، على أن يتم تحديد اجتماع الجمعية العمومية مع الجهات المختصة، كما تم الموافقة على تعيين سام اني عضو مجلس إدارة بدلاً من العضو المستقيل، كما تم رفع توصية بإعدام أسهم خزينة الشركة في اجتماع الجمعية العمومية.

Ⅶيجتمع مجلس إدارة «مصرف الشارقة الإسلامي» غداً الثلاثاء لاستعراض موضوعات ذات طبيعة اعتيادية ليست ذات تأثير على سعر وحركة السهم في السوق.

Ⅶأعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية بدء فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة اعتباراً من، أمس الأحد، لحين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية للربع الثالث من العام الجاري.