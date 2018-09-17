المركزي يناقش مسودة الإطار العام للحوكمة الشرعية

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت الهيئة العليا الشرعيّة للأنشطة المالية والمصرفية في دولة الإمارات، لقاء تشاورياً مع أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة الأسبوع الماضي، حيث حضرت البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية للبنوك التجارية وشركات التمويل الإسلامية ممثلة بأعضاء من لجنة الرقابة الشرعية لديها ورؤساء دوائر الرقابة الشرعية الداخلية ورؤساء التدقيق الشرعي الداخلي هذا اللقاء التشاوري الأول من أجل تبادل وجهات النظر حول القضايا المختلفة التي تهم جانب الالتزام الشرعي والحوكمة الشرعية.

وناقشت الهيئة ضمن جدول الأعمال مسودة الإطار العام للحوكمة الشرعية، والذي ناقش هيكلة الرقابة الشرعية داخل المؤسسات المالية الإسلامية، والذي من شأنه أن يعزز من مكانة الرقابة الشرعية داخل المؤسسات المالية الإسلامية وأنظمتها الداخلية وخطوط الإبلاغ.

كما بحثت الهيئة آليات التفتيش الشرعي على المؤسسات المالية الإسلامية للتأكد من التزامها بأطر الحوكمة الشرعية وقرارات الهيئة، وأصدرت توجيهات بهذا الشأن.

واطلعت الهيئة على الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات المالية الإسلامية فيما يخص اعتماد منتجات مالية نمطية جديدة، واعتماد تعيين رؤساء أقسام الرقابة الشرعية الداخلية واتخذت قرارات بشأنها. كما اسـتكملت الهيئة مناقشة باقي الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والموضوعات الأخرى المستجدة واتخذت القرارات المناسبة بشـأنها.

وقد نوه فضيلة الشيخ د. أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة خلال اللقاء التشاوري بهذه المبادرة وصرح «بأنها تأتي تأكيداً للنهج التشاوري الذي تعتمده الهيئة، وإيماناً بأنها ستعزز الدور الريادي للصيرفة الإسلامية ولرؤية القيادة الرشيدة لجعل الدولة مركزاً عالمياً للمالية والاقتصاد الإسلامي».

كما أشار خالد عمر الخرجي أمين سر الهيئة بالإنابة في كلمته الترحيبية إلى «أن الشراكة مع القطاع المصرفي بمؤسساته ولجانه ودوائره الشرعية، هو من الأهمية بمكان، لذلك حرصت الهيئة كما يحرص المصرف المركزي على التشاور البناء مع القطاع المصرفي بمختلف مكوناته، من أجل تبادل وجهات النظر المختلفة سعياً نحو التكامل بين الرقابة والقطاع».

وبعد انتهاء اللقاء، عقــدَت الهيئة اجتماعها الخامس برئاسة فضيلة الشيخ د. أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة، وحضور أصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة، فضيلة الشيخ أ.د. جاسم علي الشامسي، وفضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق، وفضيلة الشيخ د. عزنان حسن، وفضيلة الشيخ د. أسيد محمد أديب كيلاني.