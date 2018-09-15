الذهب يرتفع بدعم بيانات أميركية ضعيفة

المصدر: بنجالورو - رويترز

ارتفع الذهب أمس مع تراجع الدولار بعد بيانات تضخم أميركية جاءت أضعف من التوقعات وقللت مبررات رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وسط إشارات على تطورات في الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين حيث أقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1206.10 دولارات للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات بعدما كان قد سجل أعلى مستوى منذ 28 أغسطس عند 1212.65 دولاراً للأوقية يوم الخميس. وزاد المعدن الأصفر 0.9% هذا الأسبوع ويتجه إلى تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في 3 أسابيع. وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1211.30 دولاراً. وارتفعت الفضة 0.7% في التعاملات الفورية إلى 14.26 دولاراً.

وزاد البلاتين 1% إلى 807.70 دولارات ولم يسجل البلاديوم تغيراً يذكر عند 982.49 دولاراً.