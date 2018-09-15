الأسهم العالمية ترتفع وتتمسك بآمال المباحثات التجارية

المصدر: عواصم - رويترز

تمسّكت الأسهم العالمية أمس بآمال المحادثات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين، وعوّلت على فرص تسوية الخلافات ووقف حرب الرسوم الجمركية المستعرة بين الجانبين.

وفتحت الأسهم الأميركية مرتفعة قليلاً مع هدوء مخاوف المستثمرين، فيما واصلت أسهم قطاع التكنولوجيا صعودها.

وارتفع مؤشر داو جونز 0.09 % وستاندرد آند بورز 0.08 % وصعد ناسداك 0.16%. كما ارتفعت الأسهم الأوروبية بقيادة قطاعي التكنولوجيا والسيارات بعدما قفزت الأسواق الآسيوية بينما تألق سهم إنفستك المتخصصة في إدارة الأصول بعد الإعلان عن عملية اندماج.

وارتفع مؤشر ستوكس 0.5 % خلال التعاملات ويتجه إلى تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في 7 أسابيع.

وقفز سهم إنفستك 12 % ليتصدر قائمة الرابحين على المؤشرين ستوكس وفايننشال تايمز بعد أن قالت الشركة إنها ستفصل ذراع إدارة الأصول وتُدرجه بشكل مستقل.

وكان مؤشر قطاع التكنولوجيا من بين أكبر الرابحين، حيث ارتفع 0.7 % بعدما قفز سهم «أبل» في «وول ستريت» وزاد مؤشر قطاع السيارات 0.6 %.

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى في أكثر من 7 أشهر مع تحسن المعنويات وأغلق مرتفعاً 1.2 % مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل فبراير.