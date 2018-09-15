مخاوف الإمدادات تصعد بالنفط

المصدر: طوكيو - رويترز

عوّض النفط أمس بعض خسائره التي مني بها في الجلسة السابقة، حيث بددت المخاوف بشأن الإمدادات أثر المخاوف من تقلّص الطلب بسبب أزمة في السوق الناشئة والخلافات التجارية.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 3 سنتات إلى 78.21 دولاراً للبرميل خلال التعاملات بعدما كان قد هبط 2% أول من أمس. وكان خام القياس ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 22 مايو عند 80.13 دولاراً يوم الأربعاء. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 18 سنتاً أو 0.2%، مسجلاً 68.76 دولاراً بعدما كان قد هبط 2.5% أول من أمس.

ويتجه برنت إلى الارتفاع 1.8% هذا الأسبوع، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع 1.5%.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس من أنه على الرغم من أن سوق النفط تشهد نقصاً في المعروض في الوقت الحالي وأن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى 100 مليون برميل يومياً في الأشهر الثلاثة المقبلة فإن المخاطر الاقتصادية العالمية تتزايد.