مصر تسعى لجمع 2.8 مليار جنيه من طرح 20 % من «أموك»

المصدر: القاهرة - رويترز

قال وزير المالية المصري محمد معيط أمس إن بلاده اختارت بنك إتش.إس.بي.سي لتنفيذ طرح 20% من أسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بالبورصة لجمع نحو 2.8 مليار جنيه (156.77 مليون دولار). وتعكف الحكومة على برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها خلال السنوات المقبلة في قطاعات مثل البترول والخدمات للمساعدة في دعم مالية الدولة.

كما سيتم طرح أسهم في شركات الشرقية للدخان والإسكندرية لتداول الحاويات وأبوقير للأسمدة ومصر الجديدة للإسكان والتعمير كمرحلة أولى.

وأضاف معيط «توقيت الطرح جاري تحديده بالاتفاق مع بنك إتش.إس.بي.سي لاختيار أفضل موعد للطرح في البورصة المصرية».