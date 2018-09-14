صكوك سعودية بملياري دولار تجتذب 10 مليارات

المصدر: الرياض - وكالات

تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب على إصدار وزارة المالية السعودية الدولي الثاني من برنامج الصكوك الحكومية السعودية بالدولار الأميركي أمس أكثر من 10 مليارات دولار، بينما يبلغ حجم الإصدار بمبلغ إجمالي ملياري دولار لصكوك تُستحق في شهر يناير 2029، وهو ما يعني تغطية الإصدار بنحو 5 أمثال.

وأشارت وزارة المالية السعودية إلى أن الطلب القوي يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي الذي يُعتبر قوة استثمارية عالمية لما يمثله من ملاذ آمن لمستثمري الدخل الثابت.

وأعلنت وزارة المالية السعودية أمس الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي الثاني.