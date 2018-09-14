«المركزي التركي» يفاجئ الأسواق برفع كبير للفائدة

المصدر: أنقرة - أ ف ب

فاجأ البنك المركزي التركي أمس أسواق المال بالإعلان عن زيادة أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة لمحاربة معدلات تضخم هائلة ودعم الليرة.

وقال البنك إنه يرفع معدل الفائدة الرئيسية ب625 نقطة أساسية لتصل إلى 24 %، أي أكثر بمرتين عن إجماع السوق للزيادة.

وأكثر ما يفاجئ في رفع الفائدة أن الرئيس رجب طيب اردوغان سبق ان انتقدها معتبرا انها «أداة للاستغلال».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك إنه سيتم رفع فائدة إعادة الشراء (الريبو) للأسبوع من 17,75 % إلى 24 %، وهي أول زيادة منذ يونيو.

واستفادت الليرة بقوة من القرار وارتفعت قيمة صرفها بنسبة 5 % ليصل تداولها إلى 6 ليرات للدولار. وخسرت في ما بعد شيئا من المكاسب لكن قيمة الصرف بقيت مرتفعة عند 3 % أي 6,13 للدولار.