مصارف الإمارات تحافظ على الصدارة خليجياً بأصول 2.7 تريليون درهم

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

واصل القطاع المصرفي الإماراتي الاحتفاظ بالمركز الأول ضمن أكثر القطاعات المصرفية في حجم الأصول على مستوى دول التعاون بـ 748 مليار دولار «2.7 تريليون درهم» خلال النصف الأول بزيادة 15 مليار دولار «55 مليار درهم» ونمو 2% مقارنة مع نهاية 2017.

وقال خبراء في القطاع، إن الزيادة التي شهدتها أصول المصارف الإماراتية جاءت بدعم من ارتفاع ودائع العملاء التي رجحت بفارق كبير على القروض، مؤكدين في الوقت ذاته أن تواصل تصدر الجهاز للمركز الأول خليجياً يعد مؤشراً على الملاءة المالية القوية التي يتمتع بها.

وجاء قطاع المصارف في السعودية في المركز الثاني بأصول 617 مليار دولار، وحل القطاع المصرفي الكويتي ثالثاً بأصول 215 مليار دولار والبحريني بـ 188 مليار دولار ثم سلطنة عمان بنحو 87 مليار دولار.

وحلّ «أبوظبي الأول» في صدارة قائمة أكبر البنوك الخليجية من حيث الأصول، التي بلغت قيمتها نحو 188 مليار دولار مع نهاية النصف الأول «692 مليار درهم».