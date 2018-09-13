إطلاق «الدار للاستثمار» بأصول 20 ملياراً

المصدر: Ⅶأبوظبي - عبدالحي محمد

أعلنت «الدار العقارية» عن تأسيس شركة «الدار للاستثمار»، لتكون أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة. يأتي ذلك في أعقاب المرسوم الأخير الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بشأن تملك الشركات المملوكة للدار العقارية للعقارات في أبوظبي. وتتولى الشركة الجديدة ملكية وإدارة بعض من أبرز الأصول العقارية في أبوظبي بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار درهم.

تحفيز

وتعد «الدار للاستثمار» حالياً شركة مملوكة بالكامل لشركة الدار العقارية، وتسعى إلى تحفيز كفاءة رأس المال والعمليات التشغيلية، بهدف تحقيق القيمة للمساهمين وتوفير أساس راسخ لمرحلة جديدة من النمو المتسارع.

وتضم محفظة الدار للاستثمار، المرخصة من خلال سوق أبوظبي العالمي، باقة من الأصول العقارية المميزة ذات العائدات الجذابة، التي تشمل 5000 وحدة سكنية، وأكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية ومساحات البيع بالتجزئة الرئيسية، وعدداً من أهم وأشهر الأصول في أبوظبي مثل ياس مول، والمقر الرئيس لشركة الدار وبرجي صن آند سكاي، فضلاً عن أكثر من 2400 غرفة فندقية أغلبها في جزيرة ياس.

تصنيف

وكونه دليلاً مباشراً على قوتها المالية، حصلت «الدار للاستثمار» على تصنيف Baa1 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وهو أعلى تصنيف يُمنح لشركة غير حكومية في المنطقة (وبدرجة تصنيف أعلى من الدار العقارية نفسها).

وسيتاح للشركة الوصول إلى رأس المال، وفق شروط جيدة بمعزل عن الدار العقارية، وهي تعمل على إصدار صكوك جديدة في المستقبل القريب. وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: «لقد كان للدار العقارية بصمة واضحة في تطور ونضج القطاع العقاري في أبوظبي منذ تأسيس الشركة عام 2004، وبرزت إسهاماتها بشكل جلي في تطوير وإدارة أهم وأضخم المعالم والوجهات العقارية في الإمارة.

ويشرفنا اليوم أن نعلن عن هذا الإنجاز الجديد بتأسيس شركة الدار للاستثمار - أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة. وبامتلاكها أصولاً عقارية متميزة بقيمة 20 مليار درهم، تتيح الدار للاستثمار فرصة سانحة أمام المستثمرين للاستفادة من سوق أبوظبي، التي يحظى اقتصادها بتصنيف AA».

فرص

من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «تتيح لنا الدار للاستثمار تسريع فرص النمو وتحقيق مزيد من القيمة للمساهمين؛ وهي الخطوة الأحدث ضمن سلسلة من المبادرات، التي ترسخ مكانتنا الرائدة في قطاع العقارات بأبوظبي بما فيها الشراكة الاستراتيجية مع شركة «إعمار»، والاستحواذ على أصول من شركة التطوير والاستثمار السياحي.

محطة

بدوره، قال أحمد الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: يسرنا انضمام الدار للاستثمار، أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة، إلى منظومة أعمالنا المتنامية. ويشكل إطلاق هذه الشركة محطة مهمة في قطاع الاستثمارات العقارية بأبوظبي.