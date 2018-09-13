تداولات هادئة قبيل عطلة رأس السنة الهجرية

المصدر: Ⅶدبي - عمرو عادل

أغلقت أسواق الأسهم المحلية على تراجع في نهاية تعاملات أمس، بفعل الضغوط البيعية على الأسهم القيادية وسط تداولات هادئة وانخفاض مستويات السيولة، وذلك قبيل عطلة رأس السنة الهجرية.

ومن المنتظر تعطل الأسواق اليوم بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية لعام 1440، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 16 سبتمبر 2018.

وهبط سوق أبوظبي بنحو 1.17%، أو ما يعادل 58.19 نقطة، وذلك بعد جلستين من الارتفاع ليغلق عند 4934.44 نقطة مع تراجع أسهم «الدار العقارية» بنسبة 2.1% و«أبوظبي الأول» 1.9% و«أبوظبي التجاري» 1.38% و«اتصالات» 0.99%.

فيما تراجع سوق دبي 23.11 نقطة، أو ما يعادل 0.82%، ليغلق عند 2809.87 نقاط مع انخفاض أسهم قيادية أبرزها «أرابتك القابضة» 1.59%. و«داماك» 0.96%.

ووصلت سيولة السوقين إلى 512.43 مليون درهم، موزعة بواقع 203.58 ملايين في دبي، و308.85 ملايين في أبوظبي، وتداول المستثمرون نحو 337.55 مليون سهم، منها 217.05 مليوناً في دبي، و120.5 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 4499 صفقة.

مراكز

وقال مروان شراب، رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة لدى «الرمز كابيتال»، إن التداولات في الأسواق المحلية تأثرت بإعلان شركة دريك آند سكل أن مساهميها سيجتمعون لاتخاذ قرار بشأن حل الشركة.

وأوضح أن التداولات شهدت عزوف بعض المستثمرين عن تكوين مراكز جديدة وتفضيلهم لجني الأرباح على بعض الأسهم الكبرى قبيل عطلة العام الهجري الجديد.

ولفت إلى أن أسعار الأسهم الحالية تخلق فرصاً لبناء مراكز جديدة عند مستويات مغرية، وذلك للاستثمار طويل المدى مرجحاً عودة التداولات لنشاط قوي اعتباراً من الأسبوع المقبل في ظل وجود محفزات قائمة في مقدمتها القرارات الحكومية بشأن تملك العقارات في أبوظبي، وإعلان شركة «الدار العقارية» تأسيس «الدار للاستثمار» لتتولى ملكية وإدارة أصول بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار درهم. إضافة إلى صفقة مجموعة أبوظبي المالية في «سلامة للتأمين» والتي وجهت الأنظار للدخول بسهم الشركة التي سجلت نتائج مالية جيدة.

صدارة

وجاء في صدارة تراجعات سوق أبوظبي قطاع العقارات بنسبة 1.81%، بفعل من «منازل» الذي هبط 2.13%، إلى جانب تراجع «الدار» 2.09%، وانخفض قطاع البنوك 1.51% مع تراجع «أبوظبي الأول» 1.9%، و«أبوظبي التجاري» 1.38%، «بنك الشارقة» 0.93% و«مصرف الشارقة الإسلامي» 0.83%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.5%، بدعم «الواحة كابيتال» 1.63%، وزاد قطاع «الطاقة» 1.43% بدعم ارتفاع «دانة غاز» 2.59% مع اعتزام نفط الهلال رفع ملكيتها بالشركة، وارتفع قطاع التأمين بنسبة طفيفة 0.06% مع صعود «ميثاق» 2.56%.

وتصدر «الاتحاد الوطني» النشاط في سوق العاصمة بسيولة 128.69 مليون درهم، فيما تصدر الأحجام «دانة غاز» بكميات 68.44 مليون سهم. وكان «بلدكو»، في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بعد تسجيله 5.49%، فيما جاء «الجرافات الوطنية» بالمرتبة الأولى بقائمة أكبر نسبة انخفاض وذلك بنحو 5.85%.

فيما جاء تراجع سوق دبي بالتزامن مع انخفاض قطاع الاتصالات بنسبة 2.12%، مع انخفاض سهم «دو» بالنسبة ذاتها، إلى جانب تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.9% مع هبوط سهم «دار التكافل» بنسبة 4.44% و«سلامة» 3.7% و«أمان» 3.6%.

العقار

إضافة إلى انخفاض قطاع العقارات 1.37%، مدفوعاً بانخفاض سهم «دريك آند سكل» 10% مع تحديد موعد جمعيتها العمومية لمناقشة استمرار نشاط الشركة، إضافة إلى انخفاض أسهم «الاتحادية العقارية» بنسبة 3.3% و«أرابتك» 1.6% و«داماك» 0.96%، وانخفض قطاع الاستثمار مع تراجع سهم «سوق دبي المالي» 1.12%، و«دبي للاستثمار» 1.02%، كما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية 0.74% مع انخفاض «دي إكس بي» 0.82%، وتراجع قطاع البنوك 0.30% مع انخفاض سهم «مصرف عجمان» 2.11% و«دبي الإسلامي» 0.96%.

كما تصدر «دريك آند سكل» أبرز الأسهم النشطة من حيث السيولة في سوق دبي، محققاً نحو 26 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بنحو 23.16 مليون درهم الذي ارتفع 0.2% إلى 4.95 دراهم.

وتصدر الارتفاعات سهم «تكافل الإمارات» بنسبة 4% تلاه «أرامكس» 2.16%، فيما كان من أبرز المتصدرين لقائمة التراجعات بسوق دبي سهم «ديار للتطوير» وذلك بنسبة 6.22%.

الأجانب

ومع التراجع، مال المستثمرون الأجانب نحو البيع، حيث بلغت محصلة استثماراتهم نحو 963.84 ألف درهم، بإجمالي مبيعاتهم بلغت 83.117 مليون درهم، في المقابل بلغ إجمالي مشتريات 82.16 مليون درهم.

وفي أبوظبي ورغم الهبوط، اتجه العرب والخليجيون إلى الشراء بسوق أبوظبي بمحصلة استثمار بلغت 30.93 مليون درهم بعد أن بلغت مشترياتهم 62.28 مليون درهم مقابل 31.34 مليون درهم كإجمالي مبيعات، فيما فضل الأجانب غير العرب جني الأرباح ببعض الأسهم لتكون محصلة تداولاتهم بيعية بنحو 47.44 مليون درهم.

وتجاهلت المؤسسات الهبوط بالسوقين وتوجهت لاقتناص المزيد من الأسهم ليصل صافي استثماراتهم نحو 20.66 مليون درهم، بإجمالي مشتريات بلغت 277.67 مليون درهم، في المقابل بلغ إجمالي مبيعاتهم 298.33 مليون درهم.

Ⅶإفصاحات

تعقد شركة "اللاينس للتأمين" اجتماعاً لمجلس الإدارة يوم الأربعاء المقبل، حيث يناقش الاجتماع نتائج أعمال الربع الثاني من العام 2018، ومحفظة استثمار الشركة، كما يستعرض المجلس ما يستجد من أعمال.

أعلنت شركة "الجرافات البحرية الوطنية" عن عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة الأمور المتعلقة بأعمال الشركة.

قرر مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة عقد اجتماع يوم السبت المقبل، وذلك لمناقشة طلب بنك الاستثمار رفع عدد أعضاء مجلس الإدارة وتعديل النظام الأساسي.

كما يناقش مجلس الإمارة رفع توصية بإعدام أسهم خزينة الشركة في اجتماع الجمعية العمومية، ويستعرض كذلك تقرير المدير العام عن وضع الشركة، واجتماع كل من لجنة التدقيق والترشيحات والمكافآت.

تجتمع الجمعية العمومية لشركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» يوم 27 سبتمبر الجاري، وذلك لمناقشة قرار استمرار الشركة أو حلها، فيما تؤكد الشركة أن هذه الخطوة تعد إجرائية وقانونية لا بد من اتخاذها، ولا تعني وجود نية لحل الشركة قبل الأجل المحدد لها.