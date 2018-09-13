عمومية «دريك آند سكل» تبحث استمرار الشركة أو حلها 27 الجاري

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تجتمع الجمعية العمومية لشركة «دريك آند سكل انترناشونال» 27 الجاري لمناقشة قرار استمرار الشركة أو حلها.

وقالت الشركة أمس في إفصاح نشر على موقع سوق دبي المالي إن هذه الخطوة تعد إجرائية وقانونية لا بد من اتخاذها، ولا تعني وجود نية لحل الشركة قبل الأجل المحدد لها.

وأكد بيان منفصل لمجلس الإدارة، حرصه والإدارة التنفيذية على مصلحة جميع مساهمي الشركة وأنهم لن يتوانوا عن بذل جميع الجهود الممكنة بما يعود بالفائدة على سير العمليات واستمراريتها ونتائجها المالية وبالتالي العائد على حقوق المساهمين.

ونوّه المجلس إلى أن تضمين جدول الأعمال قراراً خاصاً لبحث استمرار الشركة في مباشرة نشاطها هو متطلب قانوني بحت حسب النظام الأساسي للشركة (المادة 65) والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية للدولة.

وكانت الشركة تكبدت صافي خسائر 181.1 مليون درهم (49.3 مليون دولار) في الربع الثاني مقارنة بخسائر 182.7 مليون في الفترة المقابلة من 2017.