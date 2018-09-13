رئيس تنفيذي جديد لمجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلن مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية عن تعيين برايان ستايروولت رئيساً تنفيذياً لسلطة دبي للخدمات المالية بعد بحث عالمي المستوى.

يأتي ستايروولت ليتولى القيادة خلفاً لإيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، اعتباراً من 1 أكتوبر 2018.

ويملك برايان خبرة عالمية تزيد عن 30 عاماً في مجال التنظيم والرقابة في القطاعين العام والخاص، قضى منها عشرة أعوام في سلطة دبي للخدمات المالية.

وقال برايان: «أودُّ أن أتقدم بالشكر والتقدير لمجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية لثقتهم بي، ويشرفني تولي هذا الدور المهم، كما أنني أتطلع إلى مزيد من الإسهام في أعمال سلطة دبي للخدمات المالية من خلال دورها في تنظيم خدمات مالية ذات طراز عالمي في مركز دبي المالي العالمي».