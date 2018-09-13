المشرق أول بنك خاص يطبق حلول الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك «المشرق» وشركة «فيرتوزا» عن نجاحهما في تنفيذ نظام القوى العاملة الرقمية من شركة Blue Prism، وبذلك يصبح المشرق أول بنك خاص في الإمارات يقوم بتطبيق منصة تشغيل آلي تدمج تقنيات ناشئة، مثل التشغيل الآلي للعمليات الروبوتية، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، مع قدرات معرفية لتقديم تجارب عملاء رقمية سلسة، وتحسين الكفاءة التشغيلية لموظفي البنك حتى يتمكنوا من تقديم خدمة أفضل للعملاء.

وقال نيتن بهارجافا، رئيس تكنولوجيا الأعمال في المشرق: «يعتبر الابتكار والتميز في مجال تجربة العملاء أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة لبنك المشرق. وتعكس هذه الخطوة نجاح خطتنا الريادية وجهودنا لقيادة مسيرة التطوير الرقمي في القطاع المصرفي في دولة الإمارات. ونحن مستمرون بتقديم تجربة عملاء غير مسبوقة، وتحقيق تميز تشغيلي، وبناء قوة عاملة رقمية قوية وذكية. وبفضل شريكنا الاستراتيجي، شركة فيرتوزا، فقد حصلنا على قدرات تشغيل آلي متقدمة للعمليات، بالإضافة إلى قدرات ذكاء اصطناعي وتعلم آلي تتيح لنا البقاء في الطليعة».

وكجزء من رحلة التحول الرقمي، يعمل بنك المشرق على تطوير استراتيجياته الخاصة بالابتكار وتحويل عملياته المصرفية. وهذا يساعد على تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء.