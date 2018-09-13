«سويفت» تعتزم طرح خدمة للتحقق من البيانات المالية للعملاء

المصدر: دبي - البيان

تعتزم «سويفت» طرح خدمة جديدة للتحقّق المسبق من صحة البيانات، التي ستسمح للعملاء اكتشاف وتصحيح الأخطاء التي قد تؤخّر الرسائل المالية قبل إرسالها وتُمكّن المصارف من توفير الشفافية في الرسوم لعملائها قبل الشروع في تأكيد المعاملة.

يذكر أن أكثر من 50% من مدفوعات «سويفت» التي تعتمد خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية يتمّ إدخالها في حسابات الجهة المستفيدة في أقل من 30 دقيقة والعديد من تلك الرسائل في خلال ثوانٍ معدودات. وجزء كبير من الرسائل المتبقيّة تتأخر بسبب أخطاء في بيانات الدفع مثل المعلومات الخاطئة أو غير الموجودة عن الجهة المتلقية وكذلك البيانات غير المكتملة للجهات التنظيمية.

وقال غوتفريد ليبراندت، الرئيس التنفيذي في «سويفت»: «هناك طلب قوي في قطاع خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية السريع النمو، على المزيد من الشفافية وعلى توفير القدرة لحلّ المشكلات قبل إجراء المدفوعات ليكون من الممكن التنبؤ بها ولكي تصبح مجدية بقدر الإمكان. وهذه الخاصية المثيرة الجديدة ستساعد في تلبية هذه الاحتياجات وتمنح عملاءنا الطمأنينة عندما يرسلون رسائل مدفوعاتهم».