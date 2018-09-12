أداء متباين للأسواق.. والسيولة دون 500 مليون

المصدر: Ⅶدبي - عمرو عادل

تباين أداء أسواق الأسهم في ختام تعاملات أمس، حيث ارتفع سوق أبوظبي مدعوماً بمكاسب البنوك، بينما تراجع سوق دبي بفعل عمليات جني أرباح جزئية، بعد مكاسبه الأخيرة، فيما نزلت السيولة دون 500 مليون درهم.

ونجح سوق أبوظبي في الارتفاع الهامشي خلال اللحظات الأخيرة بنحو 6.35 نقاط، أو ما يعادل 0.13%، ليغلق عند 4992.62 نقطة مقترباً من المستوى التاريخي 5 آلاف نقطة مع صعود أسهم «أبوظبي الأول» 0.27%. و«أبوظبي التجاري» 1.66%.

فيما انخفض سوق دبي بنحو 0.58%، أو ما يعادل 16.43 نقطة بعد صعود دام 3 جلسات متتالية ليغلق عند 2832.98 نقطة مع تراجع أسهم «داماك» بنسبة 1.42% و«أرابتك القابضة» 1.05% و«إعمار» 1% و«الإمارات دبي الوطني» 0.8%، في مقابل ارتفاع أسهم التأمين والاستثمار بقيادة «سلامة» 2.4% و«شعاع» 5.88%.

ووصلت سيولة السوقين إلى 478.9 مليون درهم، موزعة بواقع 299.88 مليوناً في دبي، و178.99 مليوناً في أبوظبي، وتداول المستثمرون نحو 370.13 مليون سهم، منها 313.07 مليوناً في دبي، و57.06 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 4428 صفقة.

جني أرباح

وقال عصام قصابية، محلل مالي أول لدى «مينا كورب» للخدمات المالية، إن الأسواق المحلية تعرضت لعمليات جني أرباح محدودة وخصوصاً بسوق دبي بعد المكاسب القوية بالجلسة الماضية والتي حققتها الأسهم الكبرى وسط حالة التفاؤل التي عمّت أوساط المتعاملين بعد القرارات السيادية بشأن القطاع العقاري بأبوظبي والتي أنعشت أسهمه خلال جلسات الأسبوع.

وأضاف لـ«البيان الاقتصادي» أن الأسواق مرشحة لمعاودة الصعود في الفترة المقبلة، خصوصاً مع بلوغ أسعار الأسهم مستويات سعرية جاذبة، فضلاً عن النتائج المرتقبة لاجتماع مجلس إدارة شركة إعمار للتطوير والذي سيناقش غداً توزيع أرباح نقدية مؤقتة.

ورأى أن الأسواق قد تشهد حالة من الاستقرار والهدوء مع انتهاء الأسبوع اليوم وبدء إجازة رأس السنة الهجرية غداً الخميس، مشيراً إلى أن الكثير من المحافظ تفضل الاحتفاظ بكمية أكبر من السيولة لديها في فترة الإجازات تجنباً لأية تقلبات تحدث بالأسواق المجاورة والعالمية.

ارتفاعات

وجاء في صدارة ارتفاعات سوق أبوظبي قطاع الصناعة بنسبة 1.11%، بدعم من «سيراميكا رأس الخيمة» 4.17%، إلى جانب ارتفاع قطاع التأمين 0.75% مع صعود «أبوظبي الوطنية للتكافل» 3.8%، و«ميثاق» 1.04%.

وعزز من صعود السوق، ارتفاع قطاع الاستثمار بنسبة 0.5%، بدعم «الواحة كابيتال» 0.55%، وارتفاع قطاع «البنوك» 0.47% بدعم ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 2.7% و«أبوظبي التجاري» 1.66% و«أبوظبي الأول» 0.27%.

في المقابل، تراجع قطاع العقارات 1.33%، مع انخفاض «الدار العقارية» 1.5% و«رأس الخيمة العقارية» 1.14%، كما انخفض قطاع الاتصالات 0.62%، مع تراجع «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق العاصمة بسيولة 44.39 مليون درهم، ثم «بنك الاتحاد الوطني» بسيولة 34.06 مليون درهم، تلاه «اتصالات» بتداولات بلغت قيمتها 18.55 مليون درهم. وكان «أغذية»، من بين أبرز الأسهم ارتفاعاً، بعد تسجليه 0.85%، فيما سجل «أبوظبي لبناء السفن»، أكبر نسبة انخفاض بنحو 9.23%.

وجاء تراجع سوق دبي بالتزامن مع انخفاض قطاع النقل بنسبة 1.19%، مع انخفاض سهم «أرامكس» 2.12%، إلى جانب ارتفاع سهم «العربية للطيران» بنسبة 0.4%.

إضافة إلى انخفاض قطاع السلع الاستهلاكية 0.98%، مدفوعاً بانخفاض سهم «دي إكس بي إنترتينمنس» 1.09%، مع انخفاض أسهم قطاع العقارات بنسبة 0.74% وفي مقدمتها «دريك آند سكل» 2.42%، و«داماك العقارية»1.42%، و«أرابتك القابضة» 1.05%، و«إعمار العقارية» 1%، و«إعمار للتطوير» 0.55%.

كما تصدر «العربية للطيران» أبرز الأسهم النشطة من حيث السيولة في سوق دبي، محققاً نحو 53.9 مليون درهم، ثم «سلامة» بنحو 48.45 مليون درهم والذي تصدر الأحجام أيضاً بنحو 57.9 مليون درهم.

الأجانب

وعلى الرغم من التراجع الطفيف الذي تعرض له سوق دبي أمس إلا أن المستثمرين الأجانب فضلوا الشراء عن البيع، حيث بلغت محصلة استثماراتهم نحو 6.32 ملايين درهم، بإجمالي مشتريات بلغت 90.2 مليون درهم، في المقابل بلغ إجمالي مبيعاتهم 83.88 مليون درهم.

فيما اتجه العرب والأجانب إلى الشراء بسوق أبوظبي بمحصلة استثمار بلغت 7.05 ملايين درهم بعد أن بلغت مشترياتهم 82.58 مليون درهم مقابل 75.5 مليون درهم كإجمالي مبيعات، فيما فضل الخليجيون جني الأرباح ببعض الأسهم لتكون محصلة تداولاتهم بيعية بنحو 149.15 ألف درهم.

واتجهت المؤسسات للشراء بالسوقين بصافي استثمار56.9 مليون درهم، بإجمالي مشتريات بلغت 130.64 مليون درهم، في المقابل بلغ إجمالي مبيعاتهم 73.72 مليون درهم.

Ⅶإفصاحات

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» أن حقوق التصويت والأرباح الخاصة بالأسهم المسجلة لمصرف عجمان وتبلغ 106 ملايين سهم بنسبة 8.76% من أسهم الشركة كضمان للتمويل الممنوح من المصرف لمجموعة أبوظبي المالية بموجب اتفاقية التمويل المبرمة بين الطرفين فإنها تؤول لمجموعة أبوظبي المالية.

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