تعاون مالي خليجي في قطاعي التدريب والتطوير

المصدر: Ⅶدبي - البيان

وقّع المعهد المالي بالسعودية ومعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يتخذ من الإمارات مقراً له، مذكرة تفاهم للتعاون بين المعهدين في مجال التدريب والتطوير.

وأوضح مدير عام المعهد المالي ثامر بن محمد العيسى، أن مذكرة التفاهم تنطلق من رسالة المعهد الهادفة لتنمية وتطوير القوى العاملة في القطاع المالي بالمملكة وتلبية الاحتياجات التدريبية للمؤسسات بجميع أنواعها والسعي إلى الحفاظ على أعلى معايير الجودة المقدمة من المعهد تجاه عملائه، مضيفاً أن الشراكة مع المعهد ستسهم في تنويع البرامج التدريبية.

من جانبها، أعربت المديرة التنفيذية لمعهد أعضاء مجالس الإدارات جين والس، عن تطلع المعهد للعمل مع المعهد المالي في مجال برامج أعضاء مجالس الإدارة.