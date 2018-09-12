91 مشروعاً مبتكراً في مسابقة «رواد القصر»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» عن إغلاق باب الترشح لمسابقة «رواد القصر - الإمارات» بنسختها الثانية لهذا العام، والتي سجلت نسبة مشاركة عالية، حيث وصل عدد المشاركين إلى 91 متقدماً، تم اختيار 63 منهم للانتقال إلى مرحلة الجولات الترشيحية في كل من أبوظبي والشارقة، ما يؤكد أهمية المسابقة كمنصة مثالية لدعم المشاريع والأفكار الإبداعية والمبتكرة على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي، ودورها المحوري في خلق جيل جديد من رواد الأعمال الإماراتيين، بما يعزز رؤية صندوق خليفة في غرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في المجتمع الإماراتي، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة.

تم اختيار 32 فكرة مشروع لخوض الجولة الترشيحية الأولى والتي ستقام في جامعة نيويورك أبوظبي في 17 سبتمبر الجاري، في حين تم اختيار 31 فكرة لخوض الجولة الترشيحية الثانية والتي ستقام في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» بتاريخ 19 سبتمبر 2018، على أن يتم تقييم واختيار أفكار المشاريع الأفضل من الجولتين الترشيحيتين للانتقال إلى مرحلة «المعسكر التدريبي»، حيث يتميز هذا العام بتدريب المتسابقين المتأهلين من الجولات الترشيحية من كلتا النسختين، «رواد القصر - الإمارات» و«رواد القصر- الخليج»، للعمل معاً وتلقي التدريبات المطلوبة ليكونوا على جهوزية تامة لتقديم مشاريعهم المبتكرة في المرحلة النهائية، أمام نخبة من الاستشاريين ورجال الأعمال والشخصيات المؤثرة، بما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة وفرصاً استثمارية متعددة بالإضافة إلى التوسع في أفكار المشاريع وتطورها.

وقال عبدالله سعيد الدرمكي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: «يسعى الصندوق إلى تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيماناً منه بمدى تأثيرها على اقتصاد الدولة الآخذ بالنمو، من حيث التنوع وزيادة فرص العمل والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى التنافسية، وتوفير فرص متنوعة لمشاركة الشباب في المجتمع، وتحقيق التنمية الشاملة، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.

ويهدف الصندوق من خلال مسابقة رواد القصر إلى تشجيع الأفراد على مشاركة أفكار المشاريع المبتكرة والمميزة، وتعزيز دور الشباب المواطن في تحقيق التنمية والريادة، بما يعزز دور الصندوق المحوري منذ تأسيسه وحتى اليوم، في دعم رواد الأعمال وحثهم على استنباط الأفكار المبتكرة والمتميزة، لتحقيق التقدم والنجاح في مختلف المجالات».