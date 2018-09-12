«الاتحادية للضرائب» تختتم جولة تعريفية في عجمان

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

اختتمت أمس في عجمان الجولة الثالثة من مبادرة «العيادة الضريبية» التي تشمل كافة إمارات الدولة، وتهدف إلى توفير التوعية الضريبية في كافة إمارات الدولة، وزيادة عدد الأعمال المسجلة الخاضعة للضريبة، ورفع مستوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة، حيث انطلقت الجولة الأولى 12 أغسطس الماضي في رأس الخيمة على مدى ثلاثة أيام، ثم انتقلت إلى الفجيرة، واختتمت جولتها الثالثة في عجمان التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن حملة «العيادة الضريبية» هدفت للتعريف بخطوات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية تحقق نجاحاً ملحوظاً واستجابة كبيرة من قطاعات الأعمال.وقال في بيان صحافي: إن هناك إقبالاً جيداً من الأعمال الخاضعة للضريبة التي شاركت بالحضور في المراحل الثلاث الأولى التي عقدت ضمن «العيادة الضريبية»، مشيراً إلى أن تنظيم الحملة يتم بالتعاون بين الهيئة ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات في كافة الإمارات في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بتنفيذ النظام الضريبي والرقابة خلال التنفيذ؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات وضمان التطبيق الناجح للتشريعات الضريبية.

وأضاف، أن فريق الهيئة قام خلال الحملة بالتواصل مع قطاعات الأعمال والرد على استفساراتهم، وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل الضريبي، وتقديم الإقرارات الربع سنوية والشهرية وفق المهل المحددة؛ تجنباً لغرامات التأخير.